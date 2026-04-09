"Operación bikini planetaria": un alumno de El Entrego gana el concurso nacional "Cuestión de Ciencia" con un monólogo sobre descarbonización

El estudiante Unai García, alumno del IES Virgen de Covadonga de El Entrego, ha ganado el concurso “Cuestión de Ciencia 7.0” en la categoría de Descarbonización gracias a su monólogo ‘Operación bikini planetaria’, una propuesta que combina humor, claridad y rigor científico para explicar uno de los grandes retos del futuro: la reducción de emisiones y la transición hacia una economía baja en carbono.

El anuncio se realizó en el marco del Día Internacional de la Ciencia y la Tecnología dentro de esta iniciativa educativa impulsada por Bayer y Big Van Ciencia, que busca fomentar la divulgación científica entre los jóvenes a través de nuevos formatos narrativos adaptados a las redes sociales. En esta edición, los trabajos finalistas se presentaron precisamente en plataformas digitales, reforzando la conexión entre ciencia, comunicación y público joven.

Un trabajo de gran valor

El jurado destacó especialmente "el tono persuasivo y enérgico" del monólogo de Unai García, así como "su estructura memorable y el uso eficaz de la edición y las localizaciones para mantener la atención del espectador". También valoró su capacidad para conectar el reto global de la descarbonización con el territorio y la vida cotidiana, acercando la ciencia al contexto local y facilitando su comprensión.

El alumno del Virgen de Covadonga ha compartido reconocimiento con otras dos estudiantes premiadas en las restantes categorías del certamen: Ana Sáez, de Almería, ganadora en Agricultura regenerativa, y Mayra Robledo, de Cantabria, vencedora en Terapia génica. Además, el IES Virgen de Covadonga ha tenido una presencia destacada en la final, ya que otra alumna del centro, Sara Cuello, también fue finalista en el reto de Descarbonización.

El jurado ha estado integrado por especialistas de referencia en divulgación científica, investigación y comunicación, que han valorado tanto el rigor de los contenidos como la capacidad de los participantes para hacer la ciencia accesible al público joven.

La iniciativa “Cuestión de Ciencia” pretende reforzar la cultura científica y acercar la investigación a las nuevas generaciones, en un contexto en el que el interés social por la ciencia sigue creciendo. Programas como este buscan implicar a los estudiantes en la búsqueda de soluciones a los grandes desafíos actuales y demostrar que la divulgación científica puede ser una herramienta clave para construir el futuro.