"No tuvo ninguna posibilidad de defenderse": la Fiscalía imputa por asesinato al hombre acusado de matar a Karilenia Charles, en Langreo

La Fiscalía del Principado de Asturias, a través de su sección territorial de Langreo, sostiene que Francisco F., el hombre de 74 años investigado por la muerte de su pareja, Karilenia Charles, de 40, en Langreo en enero de 2025 acabó con la vida de la mujer "sin darle ninguna posibilidad de defensa" y le atribuye "un delito de asesinato". La sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Langreo, plaza número 2, celebró este jueves una comparecencia en la que el Ministerio Fiscal trasladó al investigado sus imputaciones. Las acusaciones particulares y populares personadas en el procedimiento se adhirieron al escrito presentado por el Fiscal. En el momento procesal oportuno se formulará el correspondiente escrito de acusación, con la concreción de las penas solicitadas.

El Ministerio Fiscal expone que, durante la noche del 31 de enero de 2025, el investigado y Karilenia Charles se encontraban en su domicilio, en Sama, en el que también residían los hijos menores de ella. Sobre las 22:30 horas, y "después de iniciarse una discusión entre ambos, el investigado, dado su carácter celoso, se volvió muy agresivo, gritando: 'yo voy preso pero lo mato', en referencia a la pareja anterior de la mujer". Entonces, prosigue el relato de la Fiscalía, K. C. G. llamó a su expareja, "diciéndole que fuera rápido, que estaba en las escaleras del portal y que no sabía qué le pasaba al investigado, que estaba como loco y que tenía un cuchillo".

En ese momento, el investigado "comenzó a perseguir con el cuchillo" a Karilenia que "había salido corriendo del portal, intentando huir y pedir auxilio. El hombre logró alcanzarla, arrastrarla y asestarle varias puñaladas en distintas partes del cuerpo, hasta que la soltó y se refugió en la vivienda. La mujer no tuvo ninguna posibilidad de defensa". La Fiscalía considera que los hechos pueden ser constitutivos de un delito de asesinato del artículo 139 del Código Penal.

Incendio

No era la primera vez que una pareja de Francisco F. fallecía de forma trágica. En octubre de 2022, la que entonces era su novia, María del Carmen P., falleció en un incendio en la casa que ambos compartían en Sama. El propio Francisco resultó herido grave y estuvo ingresado en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en Oviedo. En la vivienda había una tercera persona, hija de la mujer. Se trataba de una joven con discapacidad intelectual, que entonces tenía 25 años y que salió ilesa.

La investigación determinó que el suceso se produjo de forma accidental. Los hechos tuvieron lugar en una calle muy céntrica de Sama, situada a escasos metros del cine Felgueroso y de la calle Dorado, principal eje comercial del distrito langreano. La vivienda afectada, en un primer piso, era la única ocupada en el edificio de dos alturas y ático donde se produjo el fuego. El incendio se originó en un dormitorio y quemó un colchón que genera un humo muy tóxico. Esta estancia quemó por completo. El pasillo también resultó afectado por el humo.