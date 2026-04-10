Asturias se adelanta al gran eclipse: este el municipio que hará un simulacro (tres meses antes) aprovechando un "gemelo solar"

El entusiasmo generalizado que ha desatado el eclipse solar del próximo 12 de agosto hace prever que el acontecimiento movilizará a millones de personas. Será importante elegir un buen lugar de observación, pero también ayudará a un buen disfrute la preparación previa. El Ayuntamiento de Mieres no solo está organizando un gran encuentro en el Picu Polio para contemplar el fenómeno astronómico, sino que además pretende familiarizar al potencial público con todo lo relacionado con el bloqueo total de la luz solar. Para ello, se celebrará un simulacro que aspira a convertirse en un atractivo por sí mismo.

Esta iniciativa se enmarca dentro de la tercera edición de "AstronoMieres", unas jornadas de divulgación científica que, en apenas dos años, se han consolidado como una de las citas destacadas de la programación municipal. El Ayuntamiento de Mieres, a través de la concejalía de Turismo que dirige Álvaro González, impulsa nuevamente esta propuesta con la colaboración de "Allande Stars". El objetivo es acercar la astronomía a la ciudadanía de forma didáctica y participativa.

El pico Polio, visto desde el valle de Turón. / LNE

La programación se desarrollará los días 2 y 3 de mayo y tendrá como escenario principal el Picu Polio, que también será el punto oficial de visualización del eclipse del próximo verano. Las inscripciones para participar en las actividades se abrirán el lunes 13 de abril, a partir de las 12.00 horas, a través de la página web municipal.

Aprovechando el "gemelo solar"

El plato fuerte de esta edición será el simulacro del eclipse solar, que se celebrará el 2 de mayo entre las 19.00 y las 20.30 horas en el Picu Polio. El encuentro aprovechará el llamado “gemelo solar”, una fecha en la que el Sol se pone en el mismo punto del horizonte en el que lo hará el día del eclipse, para recrear las condiciones del fenómeno. Durante la actividad, las personas participantes recibirán información sobre las fases del eclipse, las medidas de seguridad necesarias para su observación y la influencia de estos fenómenos en la ciencia y la cultura a lo largo de la historia. Además, se construirán cajas estenopeicas para proyectar el Sol de forma segura y, si la meteorología lo permite, se realizarán experimentos y observaciones solares con telescopios especializados.

La jornada continuará esa misma noche, a partir de las 22.30 horas, con una observación guiada del cielo nocturno. En esta actividad, el público podrá recorrer las constelaciones de primavera a través de las historias y mitos que distintas civilizaciones han asociado a las estrellas, así como contemplar galaxias, planetas, cúmulos estelares y otros objetos astronómicos mediante telescopios.

Actividades infantiles

La programación se completará el 3 de mayo con un taller de construcción y lanzamiento de cohetes dirigido especialmente al público infantil. La actividad, que se celebrará en el recinto ferial de Mieres, incluirá un repaso a la historia de la exploración espacial, un juego de preguntas para poner a prueba los conocimientos de los participantes y el diseño y fabricación de cohetes que posteriormente serán lanzados en un espacio reservado cerca de Ujo.

"AstronoMieres" mantiene así su apuesta "por la divulgación científica y el turismo de experiencias, consolidando un proyecto que combina aprendizaje, ocio y participación ciudadana". La iniciativa busca "no solo preparar al público para el eclipse del 12 de agosto, sino también despertar el interés por la astronomía y convertir a Mieres en un referente en la observación de este tipo de fenómenos naturales".