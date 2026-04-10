Capgemini, con un millar de empleos en Langreo, anuncia plan de despidos en su plantilla en España por el impacto de la Inteligencia Artificial

La consultora tecnológica francesa Capgemini, con centros de trabajo en Oviedo y Langreo (este último con un millar de empleos) ha iniciado un procedimiento de despido colectivo en su plantilla de España como consecuencia del impacto de la Inteligencia Artificial y los nuevos retos que la innovación tecnológica ha supuesto para "un entorno operativo cada vez más incierto", aseguró la multinacional.

Fuentes de la compañía aseguraron a este diario que el "proceso de reestructuración" interno se encuentra en "una fase muy inicial", por lo que por ahora no hay datos sobre cuál será su impacto "global ni por regiones" en número de trabajadores afectados. La multinacional cuenta con 11.000 trabajadores en España, un millar de ellos en Asturias. La gran mayoría de estos últimos se concentran en el centro de software que la compañía tiene en La Felguera desde hace dos décadas. También cuenta en Oviedo, tras asumirlos recientemente, con los trabajadores del centro de servicios que la multinacional Magnesita tenía en Asturias.

La multinacional gala expuso que "como empresa de servicios empresariales y tecnológicos, Capgemini está comprometida en apoyar a las organizaciones en el impulso de sus procesos de transformación con agilidad". Añadió que "la innovación tecnológica se está acelerando, generando nuevas oportunidades, pero también nuevos retos en un entorno operativo cada vez más incierto. Las necesidades de los clientes también evolucionan rápidamente, y nos estamos adaptando para responder a estas nuevas demandas y a los cambios tecnológicos, garantizando que nuestros equipos cuentan con las competencias adecuadas para el futuro".

"En este contexto", prosiguió la compañía, y "de conformidad con la normativa laboral vigente, hemos informado a la representación legal de las personas trabajadoras de nuestra intención de iniciar un proceso de reestructuración. Este, se gestionará en el marco del diálogo y la negociación, y con apoyo a todas las personas afectadas".

Langreo

Han pasado ya veinte años desde que la multinacional francesa Capgemini decidiera asentarse en Langreo, convirtiéndose, en 2005, en la primera de las grandes compañías TIC que desembarcó en el valle del Nalón. El proyecto empezó con 40 trabajadores y actualmente la consultora tecnológica tiene en plantilla a más de un millar de profesionales, la mayoría naturales de la región. A día de hoy, el centro ha evolucionado hacía la especialización en desarrollo y mantenimiento de aplicaciones, servicios de infraestructuras, cloud services y ciberseguridad, ofreciendo soporte tanto a clientes nacionales como internacionales.

Capgemini colabora desde hace años con diferentes instituciones asturianas, entre ellas la Universidad de Oviedo a través de la Cátedra de Transformación Digital Sostenible. Asimismo, trabaja estrechamente con el Colegio Oficial de Ingenieros en Informática del Principado de Asturias (COIIPA), el Colegio Oficial de Graduados en Ingeniería Informática e Ingenieros Técnicos en Informática del Principado de Asturias (Citipa) y otros centros formativos.

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Francia

El anuncio de Capgemini tiene lugar después de que, en enero, la compañía presentase a los representantes de los trabajadores en Francia un plan de adaptación que podía suponer la supresión de hasta 2.400 empleos, un 7 % de la plantilla en el país.