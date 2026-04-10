CC OO reclama destinar más fondos a los centros de salud para tener una atención "eficiente y de calidad"
El entorno del ambulatorio de La Felguera acogió una concentración reivindicativa
CC OO demandó este viernes, a través de una concentración frente al centro de salud de La Felguera, destinar más fondos a los equipamientos de Atención Primaria. "Estamos aquí para reivindicar que se pongan en valor los centro de atención primaria porque entendemos que están mal dotados económicamente. Se les deberían inyectar más fondos porque está más que demostrado que un Atención Primaria eficiente y de calidad reduce las tasas de mortalidad y la cronificación de las enfermedades, entre otras muchas cosas", señaló Elena Morán, secretaria comarcal de CC OO en el Nalón.
Plataforma
"Tenemos que dotar a estos centros económicamente", prosiguió Morán, "porque la dotación actual no es suficiente". "Esta es una reclamación que se ha hecho en toda Asturias a través de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública, de la que CC OO forma parte, entre otros muchos colectivos.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la sombrilla de terraza más barata del mercado: mástil ajustable y se ajusta a cualquier espacio
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el toldo de terraza que se instala sin obra más barato del mercado: su tela se adapta a cualquier espacio
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el juego de cojines para terraza o balcón más baratos del mercado: cómodos y en varios colores por 2,99 euros
- Hallado un cuerpo en la zona de Caso en la que se busca a Ramón Isidro González
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la plancha de pelo que marca tendencia en el mercado: disponible por 24,99 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el potente microondas que es el más barato: por solo 39,99 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la batidora de frutas más potente del mercado: ideal para llevar a cualquier sitio
- El autor de clásicos como 'Yo soy aquel Se nos rompió el amor' o 'Lo mejor de tu vida' para el que la música en español reclama el premio 'Princesa