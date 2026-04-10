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CC OO reclama destinar más fondos a los centros de salud para tener una atención "eficiente y de calidad"

El entorno del ambulatorio de La Felguera acogió una concentración reivindicativa

La concentración de este viernes en La Felguera.

La concentración de este viernes en La Felguera. / LNE

Miguel Ángel Gutiérrez

Langreo

CC OO demandó este viernes, a través de una concentración frente al centro de salud de La Felguera, destinar más fondos a los equipamientos de Atención Primaria. "Estamos aquí para reivindicar que se pongan en valor los centro de atención primaria porque entendemos que están mal dotados económicamente. Se les deberían inyectar más fondos porque está más que demostrado que un Atención Primaria eficiente y de calidad reduce las tasas de mortalidad y la cronificación de las enfermedades, entre otras muchas cosas", señaló Elena Morán, secretaria comarcal de CC OO en el Nalón.

Plataforma

"Tenemos que dotar a estos centros económicamente", prosiguió Morán, "porque la dotación actual no es suficiente". "Esta es una reclamación que se ha hecho en toda Asturias a través de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública, de la que CC OO forma parte, entre otros muchos colectivos.

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