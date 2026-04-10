Esperas de más de una hora y colas en la calle para hacer trámites en el Ayuntamiento de Mieres: "Es insostenible", denuncia el PP

El Partido Popular de Mieres considera “insostenible” el actual sistema de espera para ser atendido en el Ayuntamiento, denunciando que los vecinos tienen que hacer colas de más de una hora en plena calle para poder realizar trámites administrativos. El concejal popular Víctor Ferreira Domínguez se ha hecho eco de las quejas vecinales y ha reclamado al equipo de gobierno medidas urgentes para mejorar la atención al público.

Los ciudadanos que acuden al Consistorio se ven obligados a esperar en la parte lateral exterior del edificio, “muchas veces de pie o sentados en los escalones, sin espacio suficiente y pendientes constantemente de una pantalla que ni siquiera se ve fácilmente desde fuera debido a lo reducido de la puerta de acceso”. Los populares aseguran que esta situación se repite a diario y genera malestar entre los usuarios.

Víctor Ferreira ha criticado que el problema “no es puntual, sino estructural”, recordando que el sistema se implantó durante la pandemia y que “cuatro años después se ha consolidado como si fuera algo normal, cuando no lo es en absoluto”. El edil popular asegura que la formación se limita a trasladar las quejas que reciben de los vecinos, especialmente en momentos de mayor afluencia.

Momentos de alta demanda

“Estamos hablando de vecinos que tienen que esperar más de una hora en la calle cuando coinciden procesos de selección de personal o convocatorias de ayudas. Y lo hacen a la intemperie, bajo la lluvia en invierno o con calor en verano. Es impropio de una administración pública”, señaló Ferreira, quien considera que la situación es especialmente perjudicial para personas mayores o con dificultades de movilidad.

El PP recuerda que esta problemática ya fue llevada al Pleno de junio de 2024 mediante una moción que fue rechazada por el equipo de gobierno, "pese a que IU reconoció entonces las limitaciones de espacio y la necesidad de mejorar el servicio". Ferreira también ha puesto el foco en las prioridades municipales tras conocerse la licitación de una cocina industrial en el Pozo Espinos con una inversión de 130.000 euros.

“No nos oponemos a este tipo de iniciativas, y todo lo que sirva para atraer visitantes a Mieres será positivo. Pero lo que no es de recibo es que haya 130.000 euros para una cocina industrial y no haya capacidad para cubrir y acondicionar la zona exterior donde los vecinos esperan para cualquier gestión municipal”, afirmó.

Posibles soluciones

El Partido Popular plantea tres soluciones inmediatas: habilitar el acceso por la puerta frontal del registro para permitir la espera bajo los soportales, crear una sala interior adecuada o cerrar el espacio lateral actual para convertirlo en una zona cubierta con asientos.

“El Ayuntamiento tiene margen para actuar. Lo que falta es voluntad política. No se puede seguir normalizando que los vecinos de Mieres tengan que esperar en la calle para ser atendidos por su administración”, concluyó Ferreira.