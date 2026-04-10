Foro y PP lamentan que los alcaldes del Nalón avalen el plan alternativo al desdoblamiento del Corredor: "Es un parche"

Foro Asturias y el PP censuraron este viernes el apoyo dado por los alcaldes de la comarca al plan del Principado para el Corredor del Nalón. El estudio se inclina por mejorar los accesos y carriles adicionales en algunos tramos de la calzada, en lugar de afrontar el desdoblamiento, considerado inviable por los técnicos. Los regidores del Nalón se reunieron el pasado jueves en Sotrondio con el consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, que acudió a exponerles el proyecto. Tras el encuentro, Marcelino Martínez, alcalde de Sobrescobio y presidente de la Mancomunidad, aseguró que "ojalá se pudiera desdoblar" el Corredor", pero "hay que poner los pies en el suelo". Y que el plan "será beneficioso para la circulación al Valle del Nalón y para evitar accidentes".

Foro

No comparten esa visión Foro y PP, que "lamentan" la postura del presidente de la Mancomunidad. El secretario general y portavoz parlamentario de Foro Asturias, Adrián Pumares, y el portavoz municipal de Foro en Laviana, Roberto Vázquez Coto, destacaron el "firme compromiso" de su formación con el desdoblamiento integral del Corredor.

Señalaron que "este mismo martes la Comisión de la Junta General aprobó la Proposición No de Ley impulsada por Foro Asturias, que insta al Gobierno del Principado a ejecutar el desdoblamiento completo de la vía como solución definitiva a los problemas de seguridad, saturación y retenciones que sufre esta infraestructura clave".

Pumares subrayó que el desdoblamiento "no es una cuestión ideológica, sino técnica y respaldada por la planificación existente" y que "los niveles de tráfico del Corredor en la actualidad son inaceptables para una vía de estas características. Es un error renunciar a una solución estructural para sustituirla por actuaciones limitadas o parches, como carriles adicionales en determinados tramos, que no eliminan los cuellos de botella ni garantizan la seguridad a largo plazo".

Lamenta Foro que los alcaldes de la Mancomunidad del Nalón "respalden propuestas que se alejan del mandato aprobado en sede parlamentaria" y "que se conformen con un parche de cuatro kilómetros de tercer carril". "Lo que era posible en 2015 no puede convertirse ahora en imposible en 2026. Asturias no puede permitirse más retrasos en una infraestructura estratégica para el desarrollo de las cuencas mineras", concluyó Pumares.

PP de San Martín

El Partido Popular de San Martín del Rey Aurelio, por su parte, llevó el debate al terreno local para denunciar "la contradicción política del alcalde socialista, que en el Pleno municipal del mes de febrero votó a favor de una moción del PP para reclamar al Principado el desdoblamiento integral del Corredor del Nalón y ahora da por bueno el plan presentado por el consejero de Movilidad, que renuncia a esa actuación y la sustituye por mejoras parciales en enlaces, incorporaciones, salidas y algunos carriles adicionales. No se puede votar una cosa en el Ayuntamiento, por unanimidad de todos los grupos y con el PSOE levantando la mano, y después salir a avalar exactamente la contraria".

"Lo que necesita el Nalón no son parches, sino una solución de verdad. Y esa solución pasa por el desdoblamiento íntegro del Corredor", afirmó José Manuel Pimentao, portavoz municipal del PP de San Martín del Rey Aurelio. Para el Partido Popular, el alcalde de San Martín "vuelve a colocarse del lado del PSOE asturiano antes que del lado de los vecinos" del concejo. "Si el desdoblamiento era necesario en el Ayuntamiento, también lo es cuando se sienta delante del consejero. Y si ahora dice que no es viable, tendrá que explicar por qué votó a favor de reclamarlo en febrero. Las dos cosas a la vez no pueden ser", remarcó el portavoz municipal del PP.