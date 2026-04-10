Homenaje a "los últimos combatientes de la España democrática": Mieres recuerda a los guerrilleros antifranquistas en el cementerio de Vegadotos

La Asociación Amigos de Mieres organizó este viernes en el cementerio de Vegadotos una jornada de la memoria con un homenaje a los guerrilleros antifranquistas y a las víctimas de la represión. El encuentro reunió a representantes institucionales, colectivos memorialistas y vecinos del concejo en torno a una ofrenda floral y un acto de recuerdo.

La jornada, organizada con la colaboración de Comisiones Obreras, el Ayuntamiento de Mieres y el Foro Pozo Fortuna, sirvió para rendir homenaje a quienes lucharon por la democracia y la libertad en los montes del concejo. El dirigente local de IU Javier Suárez fue el encargado de abrir el acto, recordando que el Pozo Fortuna, en Turón, fue reconocido recientemente como uno de los primeros lugares de memoria democrática, "símbolo de la lucha por la libertad y la justicia".

Placa conmemorativa

Durante su intervención, Suárez subrayó que la placa instalada en Vegadotos desde 2014 no solo recuerda los nombres de los guerrilleros caídos en los montes del valle de San Juan, "sino también la memoria de los hombres y mujeres que sufrieron la represión, las cárceles, el exilio y la muerte". En este sentido, evocó el sufrimiento de familias como la de los Argüelles, duramente castigada por la violencia franquista, para destacar la importancia de mantener viva la memoria de las víctimas.

En el acto participó también la directora general de Memoria Democrática del Principado, Begoña Collado, que se sumó al homenaje celebrado en el cementerio de Vegadotos junto a representantes municipales y colectivos sociales.

La concejala de Memoria Democrática de Mieres, Nuria Ordóñez, destacó en su intervención que los guerrilleros antifranquistas fueron “los últimos combatientes de la España democrática” y defendió la necesidad de reconocer su lucha por la justicia social y la libertad. “No luchaban por gloria personal, ni por venganza, luchaban por un país libre y por el derecho a vivir sin cadenas”, señaló.

Ordóñez incidió en que la guerrilla antifranquista resistió en condiciones extremas, perseguida y estigmatizada durante décadas, y reclamó que su historia sea estudiada en las escuelas como parte de la lucha por la democracia y los derechos humanos. La edil también alertó del riesgo de los discursos que intentan equiparar el franquismo con la Segunda República y defendió la importancia de las políticas de verdad, justicia y reparación.

Construir un futuro más justo

“La memoria no es pasado, es una herramienta para construir un futuro más justo”, afirmó, al tiempo que recordó la deuda moral con quienes dieron su vida por la libertad y la necesidad de cuidar los lugares de memoria como los montes de Polio y el cementerio de Vegadotos.

El acto concluyó con una ofrenda floral y un llamamiento a seguir trabajando "para que ninguna víctima quede en el olvido y para mantener vivo el compromiso con la memoria democrática, la dignidad y la justicia".