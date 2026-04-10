La huelga de los conductores de autobús en la comarca del Nalón sigue: esta es la fecha en la que se retomará la negociación entre la empresa y los trabajadores

La huelga de los trabajadores de Transportes Zapico y Autobuses de Langreo (que cubren, respectivamente, las líneas valle del Nalón-Oviedo y Riaño-Pola de Laviana), empresas ambas integradas en el grupo Sanjuán, seguirán en huelga al menos hasta el martes. Ese es el día en el que representantes sindicales de los trabajadores y responsables de la empresa están citados para retomar la negociación. Los trabajadores iniciaron el paro a las 00.00 horas del pasado sábado, hace ya una semana, exigiendo medidas de seguridad en los vehículos, principalmente mamparas, después del apuñalamiento de un compañero que hacía el servicio nocturno, “búho”, entre Sama y Oviedo.

Luz García, secretaria de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC OO de Asturias, que, después de una semana de huelga en la que no ha habido indicios de resolución del conflicto, la negociación se retomará el martes. "Ese día nos veremos con la empresa en el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (SASEC). Esperemos que vayan con ánimo de poner soluciones; no está previsto que hasta el martes vaya a haber más movimientos".

El consejero de Movilidad del Principado, Alejandro Calvo, instó el jueves al grupo Sanjuán a "garantizar" la seguridad de sus conductores. Calvo señaló en Sotrondio que "el servicio que se presta es un transporte público, la empresa es concesionaria de un servicio público y tiene que darlo con unas condiciones para sus trabajadores con la máxima exigencia. No podemos sustituir evidentemente a la empresa, pero sí somos absolutamente exigentes con que se respete la normativa laboral y se garantice la seguridad de los trabajadores".

"Sobre todo", señaló el Consejero, "porque además hace un daño, que es injusto, a la imagen de transporte público y que hay que resolver cuanto antes. Ya ha habido contactos con los sindicatos y comunicaciones muy exigentes con la empresa para que cumpla. Y desde la perspectiva del Gobierno de Asturias que lo solucionen de una vez".

IU

Representantes de los trabajadores se reunieron el jueves con la directora de Movilidad en la Consejería y con el grupo parlamentario de IU. La diputada Delia Campomanes, tras el encuentro con los responsables sindicales, respaldó las "reivindicaciones de seguridad" de la plantilla y calificó de “asumible” la instalación de mamparas. "El Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) debe ser un elemento clave para resolver el conflicto. Este organismo tiene que implicarse en la búsqueda de una solución", señaló IU.