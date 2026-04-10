Mieres aprueba un presupuesto de 47,5 millones y suma seis años con deuda cero: "No hemos subido los impuestos, pero los costes de electricidad, combustible y obras se han multiplicado"

Para un Ayuntamiento, como el de Mieres, que estuvo una década sin aprobar un presupuesto, entre 2009 y 2018, un cuatrimestre de retraso se antoja hoy un contratiempo menor. Se han hecho esperar, pero las nuevas cuentas municipales ya están cuadradas. El gobierno de Izquierda Unida aprobará la próxima semana el presupuesto de este año. Queda por ver la postura que adoptará la oposición (Partido Popular, Partido Socialista Obrero Español y Vox), lo que en este caso no deja de ser poco más que un decorado político, ya que la amplia mayoría absoluta de IU garantiza la tramitación de la hoja de ruta económica.

El Ayuntamiento de Mieres aprobará en pleno el próximo jueves el presupuesto municipal para 2026, unas cuentas que ascienden a un consolidado de 47,5 millones de euros. De esa cifra, 44,6 millones corresponden al propio Consistorio, mientras que el resto procede de los organismos y empresas municipales dependientes, como la Empresa Municipal de Transportes (Emutsa), el Organismo Autónomo de Servicios Sociales y el Patronato Municipal de Deportes. En líneas generaciones se puede hablar de un presupuesto continuista, muy similar al de 2025.

El gobierno local subraya que Mieres suma ya seis años con deuda cero, un hito que "se enmarca en una estrategia de gestión basada en tres pilares: solvencia, rigor y control del gasto". Esta situación financiera, destacan, permite mantener el esfuerzo inversor y sostener unos servicios públicos que se consideran estratégicos para el concejo.

Mejorar los servicios

"El presupuesto de 2026 permitirá seguir mejorando los servicios municipales, impulsar políticas de crecimiento y reforzar la atención a las personas más vulnerables", sostiene el gobierno local. En este sentido, los responsables municipales remarcan que las cuentas están diseñadas para “no dejar a nadie atrás” y para seguir construyendo un municipio con mayor cohesión social.

Uno de los elementos destacados es la política fiscal. El Ayuntamiento mantendrá la congelación de tasas por duodécimo año consecutivo, salvo en los casos de basuras y agua, actualizados para cumplir la normativa estatal. Además, las bonificaciones fiscales aplicadas a lo largo del ejercicio supondrán un ahorro estimado de 2,6 millones de euros para los colectivos con menos recursos.

Desde el área de Hacienda, el concejal Álvaro González defiende esta estrategia como un esfuerzo sostenido en el tiempo. “No hemos subido los impuestos, pero los costes de electricidad, combustible y obras se han multiplicado”, señala, al tiempo que insiste en que la prioridad sigue siendo la estabilidad financiera sin renunciar a la inversión pública.

Empresa de transportes

El presupuesto consolida además la apuesta por los servicios municipales. Mieres es uno de los pocos concejos de Asturias que cuenta con empresa pública de transporte urbano, a la que el Ayuntamiento aportará 1,3 millones de euros en 2026. "Emutsa mantiene además la congelación del precio de los billetes desde hace 14 años para fomentar el uso del transporte público".

El documento económico también da continuidad a proyectos de inversión en marcha, como la rehabilitación integral del polideportivo de Oñón, la futura nave municipal o la piscina al aire libre en Vega de Arriba. "A estas actuaciones se suman otras ya ejecutadas, como la mejora de calles del casco urbano o la implantación de una red de calor que posiciona a Mieres como referente en eficiencia energética".

El gobierno local defiende que estas actuaciones contribuyen a situar el concejo como “tierra de oportunidades”, en un municipio que aspira a ganar población y atraer inversión empresarial. En ese relato, Mieres se presenta "como el sexto municipio de Asturias, con conexión AVE y un campus universitario moderno de la Universidad de Oviedo".

Superado el ecuador del mandato, el gobierno municipal sostiene que el presupuesto 2026 da continuidad al Plan de Gobierno marcado en la investidura: "creación de empleo, mejora de la calidad de vida y respuesta al envejecimiento poblacional". Todo ello "en un contexto internacional incierto, con presiones inflacionistas y tensiones geopolíticas" que, según el equipo de gobierno, "obligan a extremar la prudencia en la gestión económica".