Mieres pone a sus estudiantes de Secundaria a investigar: el instituto de Turón y el Bernaldo de Quirós promueven clases prácticas de sus alumnos en centros de I+D

El IES Bernaldo de Quirós de Mieres ha acogido el primer encuentro en Asturias del profesorado participante en el programa “Científic@s en Prácticas”, una iniciativa educativa que conecta al alumnado de Secundaria con la investigación científica real a través de estancias en centros de I+D. La jornada ha reunido a docentes, investigadores y coordinadores del proyecto con el objetivo de reforzar una red que busca acercar la ciencia a los jóvenes y despertar su interés por el conocimiento y la investigación.

Este curso marca el cuarto año de implantación del programa en Asturias, donde el IES Bernaldo de Quirós ha participado desde sus inicios, consolidándose como uno de los centros impulsores de esta experiencia formativa innovadora. El encuentro ha contado con la participación de profesorado de otros institutos de la región, como el IES de Turón, el IES Padre Feijoo, el IES Mata Jove, el IES La Corredoria y el IES Margarita Salas, además del centro anfitrión.

Coordinador nacional

La jornada ha contado con la presencia del coordinador nacional del programa, Jesús Rey Rocha, investigador científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y vicepresidente de la Asociación Española para el Avance de la Ciencia, junto a varios investigadores que colaboran acogiendo al alumnado en sus estancias científicas.

Rey explicó que el programa nació en 2019 impulsado por el CSIC y la Asociación Española para el Avance de la Ciencia con el objetivo de acercar la investigación real a estudiantes de 14 y 15 años, especialmente de zonas desfavorecidas. “Lo que pretendemos es que los alumnos vivan la ciencia de primera mano y que tengan una oportunidad que por sus circunstancias socioeconómicas no tendrían de otra manera”, señaló.

A diferencia de otras iniciativas de divulgación, el programa no se basa en visitas puntuales a centros de investigación, sino en estancias de una semana en grupos científicos reales, donde los estudiantes participan en proyectos en marcha. “No se trata de acercar la ciencia al público, sino de acercar el público a la ciencia”, subrayó Rey, quien destacó que cada grupo de investigación diseña un programa específico para los alumnos que recibe.

Entidades colaboradoras

El proyecto se desarrolla en colaboración con centros del CSIC, hospitales e institutos de investigación sanitaria. En Asturias participan entidades como el Instituto de Productos Lácteos, el Instituto del Carbono (INCAR), el Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias y el Centro Oceanográfico de Gijón, lo que permite ofrecer al alumnado una visión amplia del trabajo científico.

IES Valle de Turón

Actualmente, el programa cuenta con seis institutos asturianos, dos de ellos en Mieres, el Bernaldo de Quirós y el IES Valle de Turón, dentro de una red nacional formada por 30 centros educativos y 76 grupos de investigación. La selección del alumnado no se basa en las mejores calificaciones académicas, sino en la motivación y el esfuerzo, un aspecto que Rey considera clave. “Queremos alumnos interesados y motivados, que vean que si quieren pueden llegar a trabajar en ciencia o, al menos, comprender su importancia para la sociedad”, afirmó.

El encuentro celebrado en Mieres ha servido para intercambiar experiencias, coordinar el trabajo del profesorado y reforzar la implicación de familias y docentes en el proyecto, elementos fundamentales para su éxito. La iniciativa consolida al concejo como un referente regional en la promoción de vocaciones científicas, apostando por una educación que conecta el aula con la investigación real y abre nuevas oportunidades a los jóvenes estudiantes.