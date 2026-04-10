El nuevo parque de La Ería mejora el entorno del centro de salud de Pola de Lena (tras un desembolso de medio millón de euros)

Salud y buenas vistas. Transcurrido menos de un mes desde que entrara en servicio el nuevo centro de salud de Pola de Lena, los vecinos ya pueden pasear por el parque habilitado en el entorno. La alcaldesa del concejo, Gema Álvarez, asistió este viernes a la reapertura del remodelado parque La Ería, una actuación que el Ayuntamiento ha abordado para mejorar el entramado urbano próximo al recién estrenado ambulatorio.

Este parque, con numerosas zonas verdes, se ubicará frente al nuevo centro de salud de Pola. Las obras de mejora han tenido un coste de 481.850 euros. Los trabajos, según recodó la regidora, han incluido la urbanización y transformación en parque de 1.860 metros cuadrados, la actual plaza de La Ería, que se encontraba muy deteriorada. Los fondos utilizados para la obra pertenecen al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El proyecto recoge el diseño de «un espacio ajardinado para disfrute de la población, huyendo de las plazas duras existentes y procurando crear zonas donde el componente vegetal sea el protagonista». También ha incluido la instalación de alumbrado público que se alimenta de paneles fotovoltaicos, aprovechando el agua de lluvia para riego por goteo, con una red de wifi en la plaza y nuevo mobiliario urbano.

El nuevo parque conlleva la regeneración de un espacio «absolutamente degradado», al tiempo que se ha mejorado y se «integra» el entorno del nuevo centro de salud, que se inauguró el pasado 23 de marzo poniendo fin a 30 años de espera. El nuevo equipamiento, en la calle La Paz, atiende a 9.000 usuarios. Se trata de un consultorio que ha supuesto una inversión de más de 7 millones de euros.

La inauguración

La alcaldesa estuvo este viernes acompañada por el vicealcalde, Roberto Campomanes, entre otros miembros de la corporación, en la inauguración. Álvarez señaló que "la apertura del nuevo centro de salud, después de 30 años de reclamaciones, hacía necesario mejorar este entorno". "Es una zona de descanso y de esparcimiento tranquila para poder pasear, leer...". El espacio una pequeña zona central para celebrar eventos y una zona verde, donde los usuarios del centro de mayores podrán cultivar plantas.

La recuperación urbanística del parque de La Ería afectó a una superficie de algo más de 1.800 metros cuadrados. El objetivo fue una remodelación completa del parque “en la que se modifica la concepción de la plaza para la creación de varios jardines lineales que alojarán árboles y varios tipos de vegetación, de modo que las zonas ajardinadas se intercalan entre las zonas pavimentadas”. Esto permite, según los diseñadores, crear una alternancia de espacios para obtener diferentes ambientes y orientaciones