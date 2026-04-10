San Martín rindió tributo a tres nonagenarias en una multitudinaria comida de confraternización

San Martín del Rey Aurelio rindió homenaje este viernes a Leontina Suárez Bernardo (Blimea, 93 años) y Amalia Orviz Álvarez (Güeria de Carrocera, 94 años) y Pilar González Blanco (Blimea, 89 años) en el marco del tributo anual a las mujeres nonagenarias que organiza el Ayuntamiento. La cita fue a las 14.00 horas en el Pozo Sotón y contó con la presencia de la directora general de Igualdad, Vanesa Fernández; el Alcalde, José Ramón Martín Ardines; y la concejala de Igualdad, Gema Suárez Torre.

La intervención de Eloína González. / LNE

El evento contó con la asistencia de 160 personas. La concejalía de Igualdad también hizo entrega de la distinción Mujer del Siglo XXI a la jueza Eloína González Orviz, natural de Ciriego Medio, en la parroquia del Cocañín. Magistrada en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Oviedo, ejerció buena parte de su carrera profesional como abogada y jueza en Barcelona, hasta su regreso a El Entrego en 2021. Es autora de diferentes publicaciones jurídicas y literarias.

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Representantes de la Tertulia Les Comadres, con autoridades. / LNE

El acto se completó con otra distinción para la Tertulia Feminista Les Comadres, de Gijón, que recibió el reconocimiento de la concejalía de Igualdad a sus 40 años de activismo en defensa de los derechos de las mujeres y por la igualdad efectiva de género.