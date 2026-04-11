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La birra se impone al agua en Langreo, decenas de personas desafían a la lluvia para disfrutar del festival de la cerveza artesana: "Hay un ambiente muy chulo"

El evento congrega a 18 productores llegados de dentro y fuera de España

El festival de cerveza artesana de Langreo se sobrepone a la lluvia y congrega a decenas de visitantes

El festival de cerveza artesana de Langreo se sobrepone a la lluvia y congrega a decenas de visitantes

Miguel A. Gutiérrez

Miguel Ángel Gutiérrez

Langreo

El agua caía del cielo, pero no era ese el líquido que andaban buscando las decenas de personas que este sábado se sobrepusieron a la lluvia para disfrutar en Langreo del Festival Internacional de la Cerveza Artesano d’Asturies, que concluye hoy en los jardines de la Pinacoteca "Eduardo Úrculo". Dieciocho maestros cerveceros procedentes de distintos puntos de Europa y España, ocho foodtrucks, numerosos conciertos y "un ambiente muy chulo" fue razones suficientes para que un sábado gris en lo meteorológico se convirtiera en la caña.

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"Sabíamos de la existencia del festival desde hace años, pero es la primera vez que venimos y está muy bien montado", señaló Laura Delgado, junto a su amiga Catarina y Eva Barceló, que indicó que "el ambiente es una pasada, el montaje, la música... es una pena que haga este día porque podíamos estar en el prau. Y puedes probar cervezas a las que no estás acostumbrado".

Por la izquierda Eva Barcelón, Laura Delgado y su amiga Catarina.

Por la izquierda Eva Barcelón, Laura Delgado y su amiga Catarina. / M. Á. G.

Ganador

Estas amigas, llegadas desde Blimea, Laviana y Gijón, dirigieron sus pasos hasta la caseta de uno de los productores participantes, los cántabros de Redneck Brewery, que este año se han llevado el premio del jurado a la mejor cerveza. "Llevamos en el negocio nueve años. Llevamos tiempo viniendo a Langreo y para mí es uno de los mejores festivales de cerveza que se hacen en el norte de España", apuntó Manuel Achutegui, socio de Redneck junto a Aurelio Gutiérrez y David Cosío.

Manuel Achutegui tirando una caña.

Manuel Achutegui tirando una caña. / M. Á. G.

De algo más lejos viene el argentino Sergio Picciani, de la cervecera Juguetes Rotos. Entre los productores de este año también hay presencia internacional de países como Portugal, Alemania y Noruega. "Ya vinimos el año pasado y estamos repitiendo la experiencia. Es un gran festival, con mucha gente y buenas bandas de rock en el cartel de actuaciones. Conocimos el evento porque mi socio, Ricardo Aftyka, vive en Oviedo".

Por la derecha, Rosa Rodríguez, acompañada por José Manuel Suárez, Amparo Fernández y Toni de Benito.

Por la derecha, Rosa Rodríguez, acompañada por José Manuel Suárez, Amparo Fernández y Toni de Benito. / M. Á. G.

De Oviedo, Siero y Langreo también llegó un grupo de amigos que visitaba el festival langreano por primera vez. "Está muy bien, la pena es el tiempo que no ha tocado hoy. Somos muy cerveceros y de eso se trata de conocer alguna cerveza nueva", indicó Rosa Rodríguez, acompañada por José Manuel Suárez, Amparo Fernández, Toni de Benito y Javier Rilova.

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Sergio Picciani, frente a su puesto.

Sergio Picciani, frente a su puesto. / M. Á. G.

Pablo Carrera, organizador del festival, expuso que "estoy muy contento porque ayer (por el viernes) hubo un ambientazo impresionante, con todos los concierto. Todos los cerveceros me están trasladando que están muy satisfechos".

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