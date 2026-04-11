Mieres acoge mañana el estreno de la segunda parte del poema "13 Reyes"

El proyecto "13 Reyes", la conversión de la monarquía asturiana en un largo ciclo sinfónico para orquesta y banda de gaitas escrita por Yónatan Santianes e interpretada por la Banda Sinfónica del Ateneo Musical de Mieres y la Laguna del Torollu inicia mañana una nueva andadura. Tras sus éxitos en Asturias y Lorient, este domingo a la una de la tarde el auditorio Teodoro Cuesta de Mieres acogerá el estreno de la segunda parte, "13 Reyes: El Camino Primitivo". De nuevo se fusionan banda sinfónica, gaita, coro y narración en una ambiciosa producción que reivindica el patrimonio cultural asturiano desde la creación contemporánea.

La propuesta se consolida, así, como una de las apuestas más ambiciosas del panorama musical asturiano reciente, tanto por su formato como por su planteamiento artístico. La obra toma ahora como punto de partida el viaje histórico de Alfonso II el Casto, considerado el primer peregrino, quien en el siglo IX recorrió el trayecto entre Oviedo y Santiago de Compostela tras el hallazgo del sepulcro del apóstol. Lejos de plantearse como una reconstrucción narrativa, el espectáculo propone una reinterpretación contemporánea de ese episodio, transformándolo en una experiencia emocional y simbólica.

Sobre el escenario se reúnen la Banda Sinfónica Ateneo Mieres, la Banda de Gaitas La Laguna del Torollu y la Coral Cantares, junto a la soprano Inés Cortés. La dirección musical corre a cargo de Iñaki Santianes quien ya había estado al frente de la primera parte de la saga. En la narración repite Celso Fernández como hilo conductor de la obra.

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Estructurada en dos grandes bloques de aproximadamente 25 minutos cada uno, la composición plantea un viaje en dos tiempos: la salida de Asturias y la llegada a Santiago. El 30 de mayo se presentará en el Auditorio Príncipe Felipe.