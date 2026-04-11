Mieres mueve ficha para recuperar el Puerto Pinos en plena "guerra de pastos": desafectar el monte y cederlo a los ganaderos

Más de un centenar de ganaderías de Mieres aguardan expectantes el inicio de la campaña de pastos más incierta de la historia del concejo. La junta ganadera local y el Ayuntamiento, tras rumiarlo durante largo tiempo, ya tienen un plan para que un gran rebaño conformado por unas 1.500 reses pueda a principios de junio poner rumbo a León para pasar el periodo estival en el Puerto Pinos. El plan, que con sigilo y meticulosidad se ha concebido para dar encaje legal a la presencia de la cabaña asturiana en los montes de León, ya tiene diseño y está en marcha.

La fórmula escogida para que las ganaderías de Mieres puedan regresar al Puerto Pinos pasa por dar al monte un nuevo marco jurídico. El pastizal leonés fue comprado por el Ayuntamiento hace un siglo en subasta pública como solución a la imposibilidad de disponer de pastizales en suelo propio. Tras el obligado cierre de los pastos de la pasada campaña por mandato judicial, en Mieres creen haber encontrado la fórmula que permita sortear el conflicto de competencias territoriales que desencadenó que en 2025 las ganaderías no pudieran acceder a Pinos. El Consistorio ha iniciado la tramitación para desafectar los terrenos. El siguiente paso será ceder el uso a la asociación de ganaderos, sorteando así la sentencia que imposibilita al Ayuntamiento de Mieres ejercer competencias administrativas en suelo de otra comunidad autónoma, en este caso en Babia.

Bien patrimonial

Desafectar un bien público es el proceso jurídico por el cual un bien, como un camino, un edificio o, en este caso, un monte, pierde su condición de uso general o servicio público, pasando a convertirse en un bien patrimonial de propiedad municipal. Esto permite su cesión o alquiler. Con este procedimiento, los servicios jurídicos del Ayuntamiento consideran que se puede abrir la puerta al regreso de la cabaña ganadera al Puerto Pinos.

Tras el obligado cierre del pastizal leonés el año pasado, casi un centenar de ganaderos de Mieres constituyeron una asociación para gestionar la grave crisis, que de prolongarse en el tiempo podría poner en peligro la continuidad de buena parte del sector. El plan que está en marcha pasa por que, una vez tramitada la desafectación de los terrenos, la plataforma asuma directamente la gestión del pastizal mediante un acuerdo de cesión de uso con el Consistorio.

Ganaderos y Ayuntamiento están convencidos de haber encontrado la fórmula que abra las puertas del regreso al Puerto Pinos. Ahora bien, en León están decididos a seguir prestando batalla. Fuentes de las juntas parroquiales de Babia aseguraron a este diario que ya han presentado en el registro del Consistorio mierense un recurso contra el proceso de desafectación, al considerar que la medida busca eludir la sentencia judicial que impide al Ayuntamiento otorgar permisos de pasto en territorio leonés. "Apelaremos donde haga falta", remarcan.

Gestiones discretas

La estrategia se ha desarrollado con la máxima discreción. Ayuntamiento y ganaderos han evitado dar detalles durante las últimas semanas para impedir que la iniciativa se viera bloqueada antes de tiempo. “Somos optimistas y estamos confiados en que este verano los animales puedan regresar al puerto”, señala el portavoz del colectivo ganadero, David Pérez Naya, que advierte de que no contemplan otro escenario posible. “De no ser así, la situación sería insostenible y muchas ganaderías correrían serio peligro de desaparecer”, subraya.

El conflicto de Pinos se remonta a décadas atrás, aunque se agravó especialmente el año pasado tras la paralización judicial de los permisos de pasto. Como solución de emergencia, los ganaderos alquilaron el monte anexo de Los Hidalgos, lo que permitió salvar la campaña estival, aunque no evitó sanciones ni denuncias cruzadas entre productores asturianos y leoneses.

Aprovechamiento histórico

Con la nueva vía jurídica, el Ayuntamiento de Mieres intenta garantizar el aprovechamiento histórico del Puerto Pinos sin vulnerar la legalidad vigente. El objetivo es que la asociación ganadera asuma la gestión directa del pastizal y tramite los permisos necesarios en León, evitando así que el Consistorio ejerza competencias administrativas fuera de Asturias.

El calendario es ajustado. La intención es que la tramitación esté avanzada este mismo mes para que el traslado del ganado pueda realizarse en junio. Mientras tanto, el sector permanece en alerta, consciente de que cualquier obstáculo legal podría volver a poner en riesgo una campaña de pastos que consideran vital para la supervivencia de la ganadería mierense.