El Principado cree que este año será "decisivo" para la "refundación" de sus estaciones de esquí y explica sus argumentos (compartidos con León)

La Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Principado de Asturias ha realizado una valoración positiva de la temporada de esquí, subrayando que 2026 marca un "punto de inflexión" para el futuro de Valgrande-Pajares y Fuentes de Invierno y abre un periodo de "refundación" de ambas estaciones en el marco de una futura gestión conjunta con las instalaciones leonesas de San Isidro y Leitariegos.

El Principado destaca que "2026 es, sin duda, un año decisivo en la modernización de las estaciones de esquí , así como en la proyección de su futuro, dando pasos e inversiones históricas que van a permitir una suerte de refundación de ambos equipamientos". La Consejería explica que se trabaja desde hace meses en dos líneas complementarias: "Las actuaciones e inversiones imprescindibles para garantizar el porvenir de ambas instalaciones, condicionadas por el reto de la adaptación al cambio climático y al uso desestacionalizado de unos equipamientos pensados inicialmente para los deportes de invierno", y "el análisis y la adopción de medidas para la mejora del modelo de gestión".

En este segundo ámbito se enmarca el principio de acuerdo alcanzado con la Diputación de León para avanzar hacia una gestión conjunta de las cuatro estaciones. "Se está trabajando en una fórmula de gestión conjunta de Pajares, Fuentes de Invierno, San Isidro y Leitariegos", señalan desde la Consejería, que considera este objetivo "estratégico para sumar capacidades, optimizar recursos y reforzar el posicionamiento conjunto de estas infraestructuras como un dominio esquiable de referencia en el norte de España".

En el apartado de inversiones, el Principado recuerda que la telecabina de Valgrande ha supuesto "un hito que ha transformado la estación, mejorando su accesibilidad y ampliando sus posibilidades como equipamiento abierto durante todo el año". Esta actuación, con una inversión cercana a los diez millones de euros, forma parte de "un proyecto integral de modernización que superará los 20 millones de euros en esta legislatura". A corto plazo, "en las próximas semanas comenzarán actuaciones como nuevas rutas, miradores, un circuito de esquí de fondo y un bikepark, con una inversión de un millón de euros", mientras que "se licitará el telebike y el sistema de iluminación, con una inversión superior a los nueve millones".

Conexión con San Isidro

En Fuentes de Invierno, la Consejería destaca dos hitos clave: la electrificación de la estación y el diseño de su plan de desarrollo. "La conexión eléctrica con San Isidro, fruto de un acuerdo histórico con la Diputación de León, supone una mejora sustancial en eficiencia y sostenibilidad al eliminar los generadores", subrayan. Además, el proyecto de desarrollo contempla "una cafetería en la zona media, hangares, una balsa y un sistema de innivación, así como nuevos remontes que permitan ampliar el dominio esquiable y su conexión con San Isidro", una actuación que depende de la modificación de la Declaración de Impacto Ambiental actualmente en tramitación.

El Principado considera que la estrategia conjunta permitirá consolidar un nuevo modelo de estaciones de montaña. "Las dos instituciones seguirán trabajando para mejorar la experiencia de los usuarios y garantizar el futuro de estos equipamientos", concluyen desde la Consejería.