Récord de gasto de personal en Mieres: el Ayuntamiento destina el 41% de su presupuesto a "garantizar" el empleo público y los servicios municipales (con este millonario desembolso)

El Ayuntamiento de Mieres aprobará la próxima semana el nuevo presupuesto municipal, unas cuentas que ascienden a un consolidado de 47,5 millones de euros. El gobierno local (IU) destaca el esfuerzo para el sostenimiento del empleo público. Está previsto que este año el Consistorio pague en sueldos 19,6 millones de euros, lo que se traduce en el 41 por ciento del global del nuevo presupuesto.

Las cuentas que se someterán a votación en el Pleno municipal, donde IU tiene mayoría absoluta, ponen el foco, según el destaca el propio gobierno local, "en garantizar la estabilidad de la plantilla y reforzar la calidad de los servicios públicos". El Ayuntamiento destinará casi 20 millones de euros al capítulo de personal, la cifra más alta de su historia, con el objetivo de "asegurar la continuidad del empleo existente y avanzar en la modernización y profesionalización de los servicios municipales".

La plantilla municipal, según los datos facilitados por la administración local, está compuesta por 329 puestos —110 de personal funcionario y 219 de personal laboral—, a los que se suman los trabajadores de la empresa municipal de transportes (Emutsa), el Organismo Autónomo de Servicios Sociales y el Patronato Municipal de Deportes.

El Ayuntamiento dio el año pasado un paso decisivo hacia la modernización de su estructura administrativa y laboral. Después de más de veinte años de bloqueo, el Consistorio ha culminado la elaboración de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), el instrumento que permitirá ordenar, definir y racionalizar su plantilla municipal.

Convenio ventajoso

El actual convenio laboral del personal del Ayuntamiento de Mieres fue aprobado en 2009, antes de la llegada de Izquierda Unida (IU) al gobierno municipal en 2011. Desde entonces, el texto ha continuado en vigor pese a los cambios políticos y las transformaciones en la plantilla. En palabras del propio equipo de gobierno, el convenio "ha resistido contra viento y marea", manteniéndose operativo más de trece años después de su tramitación inicial. Por su parte, los sindicatos han evitado denunciarlo durante sus más de tres lustros de vigencia, ya que el sentir general es que es muy ventajoso para los trabajadores.

Los portavoces del gobierno local subrayan, en este contexto, que el presupuesto responde a un momento clave, "marcado por el proceso de estabilización del empleo público y por la necesidad de movilizar todas las plazas que permite la legislación vigente". El objetivo es "consolidar los servicios municipales y garantizar su funcionamiento en condiciones óptimas, reforzando al mismo tiempo la atención a la ciudadanía".

El documento económico también moviliza recursos para asegurar la calidad de los servicios básicos, como la limpieza y recogida de residuos, la seguridad pública, el alumbrado, el suministro de agua, los servicios sociales o el mantenimiento de los colegios públicos, incluyendo los gastos de luz y calefacción. A ello se suman programas orientados a impulsar la igualdad de oportunidades y el bienestar social. En este sentido, el presupuesto contempla cerca de medio millón de euros para financiar una nueva edición del Plan Local de Empleo, una de las herramientas clave del Ayuntamiento para fomentar la inserción laboral y dinamizar la economía local.

La inversión

Otro de los ejes de las cuentas es la inversión en mejoras del concejo, con una partida global de 1,1 millones de euros destinada a actuaciones en infraestructuras y equipamientos. Entre las principales partidas destaca el Plan de Carreteras, que contará con 400.000 euros para actuaciones de mejora en la red viaria. A ello se suman 250.000 euros para intervenciones en colegios públicos, 200.000 euros para inversiones en la red de aguas y 170.000 euros para la modernización del sistema de alumbrado.

El área deportiva también recibirá financiación específica, con 150.000 euros destinados a la mejora continua de polideportivos e instalaciones municipales. Asimismo, el Ayuntamiento reserva 200.000 euros para el programa de ejecuciones subsidiarias, una herramienta con la que se pretende avanzar en la regeneración urbana y garantizar la seguridad pública frente al abandono de edificios y viviendas.

Estas inversiones se suman a otros proyectos de mayor envergadura que el Ayuntamiento ya tiene en marcha o en proceso de licitación. Entre ellos se encuentra, según recuerda el gobierno local, la rehabilitación integral del polideportivo de Oñón, el más antiguo del concejo, actualmente en ejecución, así como la construcción de la nueva piscina al aire libre en Vega de Arriba, con un presupuesto cercano a los dos millones de euros, y la nueva nave municipal, que superará los cinco millones. También se han culminado recientemente las obras del distrito de calor y la reforma de dos de las principales calles del casco urbano.

El gobierno municipal destaca que el presupuesto de 2026 "busca consolidar la mejora de los servicios públicos y reforzar el desarrollo del concejo, apostando por la inversión, el empleo y la modernización de las infraestructuras". El objetivo final, señalan, "es seguir avanzando en un modelo de municipio que mira al futuro, mejora su calidad de vida y se consolida como un territorio atractivo para vivir, trabajar e invertir".

El gobierno local subraya que Mieres suma ya seis años con deuda cero, un hito que "se enmarca en una estrategia de gestión basada en tres pilares: solvencia, rigor y control del gasto".