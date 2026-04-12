Año de más nieves que bienes para la Asturias esquiadora: el balance de una campaña con polémica y esperadas inversiones a la vista

Definir la temporada de esquí que acaba de concluir en Asturias con una sola palabra resultaría atrevido, pero se puede decir que el vocablo en ningún caso podría ser un palíndromo, porque en este caso el juicio cambia según el enfoque. Si el punto de vista surge de análisis del potencial y de las inversiones, entonces late en el seno del sector un sentimiento de esperanza e ilusión. Si el análisis se centra en la gestión del día a día y del cuidado al servicio que ofrecen las estaciones, sobre todo Valgrande-Pajares, la visión se torna pesimista, con un punto incluso de indignación.

Se ha puesto en solfa hasta la seguridad de los remontes tras avalar la Fiscalía las advertencias que el director de Pajares, Javier Martínez, viene haciendo sobre los problemas en la estación y su derivada en riesgo para la seguridad de usuarios y trabajadores (adelantadas por este diario). La acusación pública ha presentado una denuncia contra el jefe de explotación de la estación al apreciar indicios de "un delito contra la seguridad en el trabajo en el desempeño de su actividad profesional". Un preocupante colofón a una temporada que por otra parte deja hitos históricos, como la conexión eléctrica de Fuentes de Invierno con San Isidro.

Los datos

La valoración cualitativa se apoya en gran parte en los cuantitativo. Pero incluso las asépticas estadísticas son interpretables este año según donde se quiera poner el foco. Lo positivo es que nevó mucho más que años anteriores, lo negativo que esta abundancia de precipitaciones no atrajo a muchos esquiadores. De hecho, casi tres de cada cuatro aficionados se decantó esta campaña por esquiar en León, en San Isidro o Leitariegos, antes que por una de la estaciones asturianas, es decir, Pajares o Fuentes de Invierno.

Un cursillo de la Semana Blanca, el mes pasado, en Fuentes. / LNE

Antes de entrar en el análisis es conveniente examinar las cifras. Valgrande-Pajares y Fuentes de Invierno han cerrado la temporada con 67.374 usuarios, un 32% más que el ejercicio anterior, lo que apunta una recuperación tras varias campañas marcadas por la escasez de precipitaciones. Las mejores condiciones meteorológicas han permitido ampliar los días de apertura y mejorar la continuidad de la actividad, uno de los factores clave para el incremento de visitantes. Pero hay datos que apuntan que se podría haber sacado más rendimiento a la nieve.

En Pajares, la campaña arrancó el 22 de diciembre y se prolongó hasta el 5 de abril, con un total de 107 días de apertura. De ellos, sin embargo, solo en 35 jornadas se pudo esquiar en toda la estación. En cualquier caso, el dato contrasta con la campaña 2024-2025, la peor en cuanto a innivación de los últimos 25 años, en la que Valgrande-Pajares apenas pudo abrir 44 días.

El balance deja así luces y sombras. Aunque hay una recuperación, las cifras siguen lejos de los mejores registros del siglo, cuando se superaban las 120.000 visitas entre ambos complejos, y la temporada de Pajares ha estado marcada además por la polémica y las acusaciones que han llegado a los tribunales. A ello se suma la comparación con las estaciones de la provincia de León, con más jornadas operativas y una oferta más amplia. San Isidro ha registrado esta temporada 143.020 esquiadores y Leitariegos ha recibido 41.689 visitantes, cifras sensiblemente superiores a las de los complejos asturianos.

Usuarios y empresas

La temporada ha sido tan controvertida e intensa que ha visto nacer una gran plataforma que aúna a esquiadores, vecinos de las urbanizaciones del Brañillín y La Raya, hosteleros y concesionarios. Ha sido bautizada como Asociación Nieve y Montaña de Asturias. El colectivo se ha mostrado muy crítico con la gestión del Principado, sobre todo en Valgrande-Pajares, llegando a pedir el cese de la directora general de Deportes y una cambio de modelo en la gestión. Este diario ha recabado un balance final a los dos portavoces más reconocidos dentro de los esquiadores de Pajares y Fuentes de Invierno, Íñigo Cabal y Nacho Sánchez, respectivamente.

Íñigo Cabal, en referencia a Valgrande-Pajares, subraya que "ha sido una temporada espectacular en cuanto a innivación, con 111 días de esquí posibles". Ahora bien, lamenta que "casi el 30% de las jornadas se hayan perdido por viento y otras incidencias". Aun así, destaca que "los días esquiables se han disfrutado con muy buena nieve y muy bien pisada". A su juicio, "esta temporada debe ser un punto de inflexión para que Pajares se convierta en el motor económico que su valle necesita".

Por su parte, Nacho Sánchez, sobre Fuentes de Invierno, valora que "el trabajo del personal ha permitido disfrutar de muchas jornadas de esquí y buena nieve, culminando la temporada con la esperada conexión eléctrica que tanto se anhelaba". Añade que "las semanas blancas han podido funcionar con normalidad" y que "el potencial de la estación está demostrado si se mantiene la inversión y la promoción".

Ambos coinciden en que "los anuncios de nuevas inversiones son el aspecto más positivo" y confían en que "el Principado cumpla este mismo verano con la fase II en Pajares y avance en el proyecto de nieve artificial en Fuentes". "La inversión, la promoción y la anunciada gestión conjunta con León son el camino para atraer a gallegos y portugueses y consolidar el turismo de nieve y montaña". Además, recalcan que "las estaciones han demostrado su potencial real esta temporada" y que "ahora toca aprovechar el momento para modernizar instalaciones, mejorar los servicios al esquiador y garantizar la seguridad". A su juicio, "si se cumplen los compromisos, Asturias puede recuperar competitividad y situarse de nuevo en el mapa del esquí del norte de España".

Los usuarios quieren ser constructivos y poner el foco en lo positivo, pero a quienes dependen económicamente de las estaciones les cuesta más desprenderse de los problemas que han salpicado la campaña. El presidente de Asturcentral, Faustino Núñez, traslada una percepción de contenida decepción desde el sector de los alojamientos, empresas turísticas y actividades vinculadas a la nieve. "La sensación general es agridulce porque, aunque hubo más nieve que en temporadas anteriores, las jornadas en las que no se pudo esquiar fueron más de las debidas y eso resulta alarmante", señala.

Núñez subraya que "muchas de las incidencias generaron malestar e inseguridad entre los usuarios, especialmente por la falta de información clara sobre el estado de las pistas y la apertura de las estaciones", lo que provocó que "muchos esquiadores dudasen a la hora de elegir destino". A su juicio, esta situación afectó directamente a la ocupación turística y a la actividad económica. De cara al futuro, el presidente de Asturcentral confía en que "se subsanen los problemas, se ejecuten las inversiones previstas por el Principado y el sector pueda aprovechar el flujo de visitantes que tanto necesitan estos territorios para su desarrollo económico".

Los directores

Si en el entorno de las estaciones hay cierta insatisfacción, en el interior se puede hablar de abierto malestar si nos centramos en concreto en Pajares. Víctor Fernández lleva 35 años al frente de la cafetería de Valgrande. "Lo que ha pasado este año no lo había visto nunca". Afirma que por momentos se vivieron situaciones de "caos" y lamenta "haber perdido muchos clientes por cuestiones inaceptables, como que se anuncie en la página web la apertura con solo quince minutos de antelación, lo que hace que los esquiadores se vayan a otros lugares para asegurar la actividad".

Víctor Fernández señala que ya advirtió de los problemas al Principado a principios de temporada, sin que se tomaran medidas. "Los trabajadores de toda la vida hacen un gran trabajo, pero luego están los que son asignados temporalmente y que en muchos casos vienen a jubilarse, y no les pidas que se suba a un remonte para quitar el manguito. Si aceptas el traslado a una estación de esquí deberías conocer el trabajo y asumir sus condiciones". Además, percibe carencias en seguridad: "No se puede manejar una telecabina de 9 millones con un anemómetro manual, como ha sucedido". El veterano hostelero tiene claro lo que necesita Pajares: "Hace falta más profesionalidad, en la línea del trabajo que realiza el director y su equipo de trabajadores veteranos".

En lo que se refiere a la satisfacción general, Fuentes de Invierno saca mucha mejor nota que Pajares. El director de la estación allerana, Jorge Fernández, es optimista al analizar el presente y el futuro, aunque opta por un análisis lo más realista posible de la campaña. "Aunque parece que la meteorología acompañó, la realidad es que no hubo grandes nevadas y eso ha hecho que estuviéramos siempre en la cuerda floja". En cuanto a la gestión ya más controlable, valoró la conexión eléctrica con San Isidro, así como la modificación de la Declaración de Impacto Ambiental de Fuentes de Invierno, vigente desde 2004, paso imprescindible para acometer una inversión estimada en 20 millones de euros. El plan contempla nuevas pistas, telesquís para descongestionar la zona de debutantes, mejoras en la producción de nieve, ampliaciones de edificios y servicios y la apertura de la estación a actividades fuera de la temporada invernal. "Ahora disponemos de una hoja de ruta para abordar el crecimiento de la estación".

En Pajares, también hay inversiones pendiente de ejecutar por valor de 9 millones. Mientras, la campaña que acaba de acabar deja cierto abatimiento. "Ha sido una buena campaña con respecto a la cantidad de nieve, pero es cierto que los resultados no son los esperados", remarca Javier Martínez, director del complejo lenense.