Capgemini (con 800 empleados en su centro de Langreo) empezará a negociar en diez días el ERE con los sindicatos

Capgemini, que cuenta con centros de trabajo en Oviedo y Langreo (este último con 802 empleos), empezará a negociar el ERE con los representantes sindicales el próximo 23 de abril. La consultora tecnológica anunció la pasada semana el inicio de un procedimiento de despido colectivo en su plantilla de España como consecuencia del impacto de la Inteligencia Artificial y los nuevos retos que la innovación tecnológica ha supuesto para "un entorno operativo cada vez más incierto", aseguró la multinacional.

Representantes del comité de empresa del centro de Capgemini en Langreo indicaron a este diario que por ahora no tienen cifras del alcance del ERE y el impacto por regiones. "Todo esto entendemos que nos lo ampliarán el 23 de abril, que es cuando tenemos la primera reunión. Ahí nos empezarán a dar números porque hasta hoy no se sabe nada más".

Las mismas fuentes apuntaron que "lo que tenemos que hacer desde ahora y hasta el día 23 es crear una mesa en la que va a haber 13 personas por parte de los sindicatos, que son los que van a negociar con la empresa el ERE".

Ajuste

Fuentes de la compañía aseguraron a este diario la pasada semana que el "proceso de reestructuración" interno se encuentra en "una fase muy inicial", por lo que por ahora no hay datos sobre cuál será su impacto "global ni por regiones" en número de trabajadores afectados. La multinacional cuenta con 11.000 trabajadores en España.

La multinacional francesa Capgemini llegó a Langreo en 2005, convirtiéndose en la primera de las grandes compañías TIC que desembarcó en el valle del Nalón. El proyecto empezó con 40 trabajadores y actualmente tiene 802.