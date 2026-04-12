Capgemini, que ha anunciado un ERE por el impacto de la Inteligencia Artificial, perdió 200 empleos en Langreo en los últimos años por la caída de la carga de trabajo

"Inquietud" en los trabajadores y preocupación en el Principado y el Ayuntamiento ante un ERE en una empresa que es "un motor económico muy importante en Langreo". El procedimiento de despido colectivo que Capgemini ha puesto en marcha para su plantilla de España –como consecuencia del impacto de la Inteligencia Artificial y "un entorno operativo cada vez más incierto", según aseguró la multinacional– ha generado un profundo desasosiego en el concejo en el que desembarcó hace dos décadas y en el sigue contando con 800 empleos en su centro de Valnalón, tras perder unos 200 empleados en los últimos años.

La multinacional cuenta con 11.000 trabajadores en España. "El martes nos comunicaron la intención de aplicar un ERE, que va a afectar a los centros de trabajo de España salvo a Murcia. Pero por ahora no sabemos nada más", indicaron fuentes del comité de empresa de la compañía en Asturias. Tampoco afectará a al centro de la compañía en Oviedo, que fue asumido recientemente, con los trabajadores del centro de servicios que la multinacional Magnesita tenía en Asturias: "Es una actividad que compró Capgemini, pero que no está bajo la misma entidad fiscal, por decirlo así".

El comité indicó que la comunicación alude al impacto de la IA, y a la "gente que está en ‘bench’ (banquillo en inglés, trabajadores en plantilla pero sin proyecto asignado en la actualidad), pero no tenemos tan claro que vaya a afectarles solo a ellos". Precisaron las mismas fuentes, que "es verdad que tenemos unos porcentajes de ‘bench’ altos, pero había sido también así otras veces. Capgemini tiene cosas buenas y cosas malas, pero es cierto que para eso se porta, porque prefiere mandar a la gente a formaciones y aguantarlos en plantilla, para cuando volviera a haber carga de trabajo". Sin embargo, en los últimos tiempos el volumen de negocio se ha mantenido más bajo de manera sostenida, "por lo que nos dicen, afectado también por el tema económico derivado de la situación geopolítica. Y hay menos contratos".

Reajuste

Este período de reajuste no es una novedad en Langreo, ahora con 802 trabajadores, tras alcanzar picos de un millar que se habían mantenido incluso tras la pandemia: "Llevamos tiempo en que no se está contratando tanto como antes y no se repone tanto porque no hay tanto negocio. Llegamos a ser mil y a tener trabajadores subcontratados, que ha no hay".

Borja Sánchez, consejero de Industria, indicó ayer en Langreo que "este miércoles vamos a tener una reunión con la empresa en la sede de Consejería y este será uno de los temas que abordemos. Será un ERE que se va a negociar a nivel estatal y lo que tenemos es que siempre estar vigilantes en estos procesos para que las condiciones siempre resulten dignas para los trabajadores. Y sobre todo que tengan el mínimo impacto en el empleo. Y en el caso que nos aborda , que el impacto en el empleo en Asturias sea mínimo".

El alcalde de Langreo, Roberto García, señaló, por su parte, que "estas noticias generan mucha incertidumbre. Capgemini es un motor económico muy importante en Langreo y cualquier dificultad que atraviese no solo afectará a los trabajadores, trabajadoras y familias, sino también a todo el tejido económico que subsiste a su alrededor". Y añadió. "Esperamos a tener datos más concretos para saber cuál es la dimensión real y mostramos nuestra disposición a colaborar en la búsqueda de soluciones. Y nuestra solidaridad, cercanía y compromiso con los personas afectadas. Estaremos atentos y comprometidos en la búsqueda de posibles soluciones".