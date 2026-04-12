Denuncian la aparición de truchas muertas por un nuevo vertido (el segundo en seis meses) al río Nalón en San Martín del Rey Aurelio
El Seprona se ha hecho cargo de la investigación
La Asociación de Pescadores y Amigos del Nalón ha denunciado este domingo la aparición de truchas muertas, por segunda vez en seis meses, en el río Nalón a la altura del polígono de La Florida, en Sotrondio, presuntamente como consecuencia de un vertido.
Se trata del mismo punto en el que el pasado 1 de noviembre fueron hallados decenas de peces muertos. Esta vez el daño parece haber sido más moderado. Miembros de la asociación de pescadores señalaron que "han vuelto a aparecer truchas muertas después del vertido de hace seis meses. El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) ya ha estado sacando fotos y recogiendo información". Los pescadores contabilizaron, en un primer momento, unas 15 truchas muertas en ese punto en concreto, aunque es probable que aparezcan más río abajo.
Sanción
La Coordinadora Ecoloxista d’Asturies señaló la pasada semana que la Confederación Hidrográfica del Cantábrico ha sancionado al Ayuntamiento de San Martín por el vertido del pasado noviembre. "Esperemos que el Ayuntamiento tome medidas en el polígono de la Florida en Sotrondio para evitar más vertidos como este de aguas industriales desde la red de aguas pluviales al río con la consiguientes contaminación. Estos vertidos son demasiados habituales en los cauces asturianos".
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