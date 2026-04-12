El geógrafo Ícaro Obeso presentó en Langreo su ensayo sobre la ordenación del Nalón

La Casa de La Buelga, en Ciaño, acogió la presentación del ensayo "Un casino en plena selva", del profesor de Geografía de la Universidad de Oviedo, Ícaro Obeso Muñiz. El acto que reunió a destacadas figuras del ámbito académico y social. La presidenta de Cauce del Nalón, Isabel Rivera, abrió el evento con una elogiosa introducción, mientras que el catedrático Aladino Fernández destacó la trayectoria de Obeso, que abordó la ordenación del territorio desde una visión crítica, poniendo ejemplos del valle del Nalón y defendiendo su papel clave para mejorar la calidad de vida.