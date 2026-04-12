Langreo atrae a miles de personas pese al mal tiempo y agota barriles en su festival de la cerveza artesana: "Vino muchísima gente"

"Muy buen ambiente" y miles de asistentes que dejaron sin existencias a algunas de las cerveceras participantes muchas horas antes de que el recinto cerrara sus puertas. Positivo balance del Festival Internacional de la Cerveza Artesano d’Asturies, que se despidió después de tres días de intensa actividad en el espacio habilitado en los jardines de la pinacoteca municipal Eduardo Úrculo, en Langreo.

La sonrisa de satisfacción de Pablo Carrera, organizador del certamen, apenas podía camuflar el gesto de agotamiento tras un fin de semana de mucho trabajo para que todo saliera bien. "No tenemos aún una cifra de afluencia, pero hablamos en todo caso de miles de personas. El viernes vino muchísima gente y el sábado no se cabía en la carpa cuando empezó a llover. Y el domingo estamos teniendo actividades muy guapas, con juegos infantiles y un espacio creativo para los más pequeños".

Para ilustrar la ingente cantidad de cerveza vendida, Carrera indicó que una de las cerveceras participantes, la argentina "Juguetes pedidos", ya acabó el sábado los barriles que había traído al festival, para satisfacción de sus dos socios, Sergio Picciani y Ricardo Aftyka, que acudían por segundo año al evento.

Este domingo hubo un mercadillo, en el marco de las actividades del festival, hubo juegos infantiles con el grupo "Trastaes" y conciertos con "Los Juanes" y "Triple Malta".

"Pozu creativu"

También se puso en marcha el "Pozu Creativu", un espacio abierto a diferentes disciplinas artísticas (ilustración, pintura, escultura, fotografía, cerámica o moda) que buscaba "dar visibilidad al talento local y consolidar el festival como un evento cultural en sentido amplio", explicaron os organizadores.

Y también cerveza. Mucha. En una de las mesas más próxima al escenario estaban Juanvi Cabo, llegado desde Villaviciosa; los gijoneses Pelayo Mesa y Ana Muñiz; y Sol Pérez y Helvis Gutiérrez, venezolanos residentes en Oviedo. "Conocíamos el festival, pero es la primera vez que venimos y está muy bien. Somos todos muy todos muy cerveceros y mola salirse un poco de las típicas cervezas y probar algunas nuevas, tanto de Asturias como de fuera", explicó Cabo.

Para Ana Muñiz "es un festival muy divertido; acabamos de llegar hace poco y es la primera cerveza que tomamos, pero más tarde iremos probando otras. De momento, la que estamos tomando muy rica. Hay muy buen ambiente y está muy chulo todo". Secundó su opinión Helvis Gutiérrez. "También está bien el tema de la actuaciones musicales".

Las cerveceras participantes fueron Fuerst Wiacek (Berlín), Letra Cerveja Artesanal Minhota (Portugal), Virtus (Burgos), Redneck Brewery (Cantabria), La Leving (Noruega), Bacterio Brewing CO (Móstoles), Basqueland (Guipúzcoa), DAi Craft Beer Somiedo (Asturias), Vamos a Beer (Segovia), Cotoya (Asturias), Juguetes Rotos (Argentina), Vereda (Palencia), La Chouffe (Bélgica), Tolibier’s (Asturias), 90 varas (Segovia), Banda (Galicia), Asgaya Cerveza Ecológica (Asturias) y The One (Getafe, Madrid).