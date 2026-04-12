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Lena florece en un fin de semana de tradición y alegría (y el fin de fiesta es para no perdérselo si te gustan las romerías)

Cultura, solidaridad y música marcan unos días que desembocan este lunes en la gran jira de Piedracea

Una de las actividades desarrolladas este fin de semana.

Una de las actividades desarrolladas este fin de semana. / Foto cedida a LNE

David Montañés

Pola de Lena

Lena se ha volcado este fin de semana con las fiestas de La Flor, una cita profundamente arraigada que cada primavera reúne a vecinos y visitantes en torno a la tradición, la cultura y la convivencia. El programa arrancó con fuerza el viernes, con una cita solidaria para recaudar fondos en favor de la investigación de enfermedades raras. Durante todo el fin de semana la actividad no cesó.

Durante la jornada dominical, las calles de la localidad se llenaron de música y jolgorio. El Mercáu Tradicional fue uno de los principales atractivos, con puestos artesanales y productos locales que convirtieron La Caleya en un punto de encuentro. También congregó público el recinto ferial infantil, instalado en el Colegio Sagrada Familia-El Pilar, donde los más pequeños disfrutaron de juegos y atracciones.

La música en la calle volvió a ser protagonista este domingo, con sesiones a mediodía y por la tarde que animaron tanto la Zona Bulevar como la calle Vicente Regueral. Este ambiente festivo se prolongó hasta la noche, cuando la verbena puso el broche final con actuaciones musicales para público de todas las edades.

Evento solidario

El fin de semana estuvo marcado por actividades solidarias y culturales, como la carrera «La Vueltina de Dani» o la entrega del Premio Internacional Cuentos Lena, que refuerzan el carácter diverso de unas fiestas que van más allá de la romería.

Sin embargo, todas las miradas están ya puestas en el lunes, cuando se celebrará la gran jira de Piedracea, el acto central de La Flor. Como cada año, se espera la participación de cientos de fieles que subirán al prau de la ermita para compartir una jornada de tradición, comida campestre y devoción. La mañana comenzará con el reparto del bollu por parte de los cofrades, seguido de la misa solemne y la posterior procesión, uno de los momentos más emotivos de la celebración.

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La jira de Piadracea

La jira, amenizada con música tradicional, volverá a convertir el prau de Piedracea en el corazón festivo de la comarcade la comarca del Caudal. consolidando una cita que, año tras año, mantiene viva la esencia de una de las romerías más queridas del calendario asturiano.

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