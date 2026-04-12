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Mieres acogió el estreno de "13 Reyes: El Camino Primitivo", segunda parte de la historia musical de la monarquía asturiana

La obra escrita por Yónatan Santianes fue interpretada por la Banda Sinfónica del Ateneo Musical de Mieres y la Laguna del Torollu

Un momento de la actuación. | LNE

Un momento de la actuación. | LNE

El auditorio Teodoro Cuesta de Mieres acogió este domingo la presentación de "13 Reyes: El Camino Primitivo", la segunda parte del proyecto sinfónico que pone música a la historia de la monarquía asturiana. La obra escrita por Yónatan Santianes fue interpretada por la Banda Sinfónica del Ateneo Musical de Mieres y la Laguna del Torollu . La composición plantea un viaje en dos tiempos: la salida de Asturias y la llegada a Santiago. El 30 de mayo se presentará en el Auditorio Príncipe Felipe.

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