CC OO exige contar con la plantilla para planificar las inversiones de Valgande-Pajares: "Son los que mejor conocen la estación"

El sindicato CC OO ha reclamado que se cuente con la opinión de la plantilla de trabajadores a la hora de abordar planes estratégicos de inversiones en Valgrande- Pajares. El sindicato pide tener participación en el programa impulsado por la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte para modernizar la estación invernal y de montaña lenense.

La organización sindical valora de forma positiva las inversiones anunciadas, pero considera imprescindible que se cuente con la participación del personal de la estación en el diseño y ejecución de las actuaciones. “Es necesario planificar contando con quienes mejor conocen el terreno y las circunstancias reales del complejo”, señalan desde el sindicato, que insiste en que escuchar a los trabajadores permitirá “lograr el mayor aprovechamiento posible” y evitar decisiones erróneas.

CC OO fundamenta su postura en experiencias pasadas que, a su juicio, evidencian las consecuencias de no tener en cuenta la opinión de la plantilla. Como ejemplo, cita la eliminación del telesilla de Patines o del telesquí Arroyo, cuyo desmontaje "impide actualmente la apertura de la zona baja-media en jornadas de temporal". “Aquella decisión, adoptada sin recabar el parecer de los trabajadores, supuso un error y un daño cuyas consecuencias se siguen pagando”, subrayan.

El telesilla de Patines

El sindicato recuerda que el telesilla de Patines había sido modernizado poco antes de su retirada, con la instalación de un variador de velocidad que mejoraba la seguridad de los usuarios. En este sentido, advierte de que la falta de alternativas limita la actividad de la estación, especialmente en episodios de viento, como ha ocurrido en la temporada recién finalizada, en la que se registraron numerosos días de cierre.

En esta línea, CC OO también reclama la implantación de un medio mecánico alternativo que permita acceder a la parte alta de la estación sin depender exclusivamente de la telecabina, especialmente en caso de averías o condiciones meteorológicas adversas.

Respecto a las nuevas iniciativas planteadas —como rutas, miradores, un circuito de esquí de fondo o el proyecto de bikepark, con una inversión de un millón de euros—, el sindicato las considera “iniciativas positivas que suman”, aunque insiste en que su ubicación y diseño deben analizarse con detalle para garantizar su funcionalidad y accesibilidad.

Cañones de nieve

Asimismo, CCOO advierte de la necesidad de seguir invirtiendo en el sistema de innivación, considerado clave para asegurar la actividad en un contexto de cambio climático y menor disponibilidad de nieve natural. “No debe descuidarse la modernización de estos sistemas”, recalcan.

Por último, el sindicato apuesta por “dejar atrás la continua polémica” de temporadas anteriores y abrir una nueva etapa basada en el diálogo y la planificación conjunta. En este sentido, consideran que el periodo posterior al cierre de la temporada, cuando comienzan los trabajos de mantenimiento y preparación del verano, es el momento idóneo para abordar estas cuestiones. “Es ahora cuando hay que sentarse a dialogar y planificar”, concluyen.