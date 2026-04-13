El concursante asturiano de MasterChef 14, el favorito de Pepe, Jordi y Delicious Martha: "Siento que puedo dar mucho más"

Omar Teixeira González, el joven ingeniero informático de La Felguera (Langreo), se está convirtiendo en uno de los concursantes revelación de la recién estrenada edición de MasterChef. Tras un primer programa en que el langreano se vio superado por la presión del debut en cocinas, ha decidido dar un giro de 180 grados a su experiencia en el concurso: "Ahora disfruto y siento que puedo dar mucho más".

Las palabras pronunciadas por Pepe Rodríguez en la noche del estreno parecen haber surtido el mejor de los efectos en el concursante. "Te vamos a exigir, pero relájate y pásalo bien", fue el consejo del veterano chef a un Omar muy emocionado en la presentación de su primer plato: "Yo soy una persona que me presiono muchísimo. Estudio mucho la cocina, me apasiona, pero llega el momento del cocinado y siento que no sé nada", confesaba.

"Yo creo más en ti que tú mismo", intervenía Jordi Cruz. El aplauso de sus compañeros provocó las lágrimas del asturiano, cuyo plato obtuvo el aprobado de los tres jueces. "Hay proyectos en la vida que no todo el mundo tiene la fortuna de poder vivir y uno es MasterChef", le animó Miguel Torres, el exfutbolista y pareja de Paula Echevarría, finalista de la última edición Celebrity.

Dicho y hecho, una semana más tarde las energías del joven volvían totalmente renovadas, cambio que como él mismo ha reconocido no hubiera sido posible sin el apoyo incondicional de todos sus compañeros. "He hablado con muchos y me he sentido bastante apoyado. Ya siento que a mucha gente me la llevo para toda la vida". La transformación de su actitud fue evidente a lo largo de todo el programa, donde se mostró mucho más seguro de sí mismo, consumándose en la tradicional prueba por equipos en la que resultó ser el aspirante mejor valorado. "Omar y Paloma han estado un escalón por encima, con ganas y fuerza".

"Me da una sensación de bienestar. Realmente sé de esto y siento que puedo dar mucho más", decía tras asegurarse la permanencia en el programa. El hecho de haber sido elegido como el mejor de la prueba en exteriores le trajo consigo el privilegio de salvar no a uno sino a dos de sus compañeros de la temida eliminación, optando por los nombres de Chambo y Germán.

"Los dos me han ayudado muchísimo". "Te lo agradezco una barbaridad, tú lo sabes", le agradeció sorprendido el jinense por su salvación. No tuvo la misma reacción Javier, el diseñador de interiores original de Badajoz, quien optó por expresar su particular opinión: "Aquí no hay amigos. Yo he estado en esas conversaciones que se supone que le han ayudado muchísimo." "También estaba. Lo siento", corroboraba Omar, sin conseguir mitigar su enfado.

La creatividad por bandera

Es, sin duda, una de las grandes bazas con las que el asturiano cuenta para alzarse con el título del nuevo MasterChef. La reinterpretación de platos clásicos a los que "dar una vuelta" unida a una personalidad meticulosa y perfeccionista harán de Omar Teixeira uno de los nombres que más nos sorprenderán en las próximas entregas del concurso de La 1, que emprendió su décimocuarta edición como líder de audiencia. Delicious Martha es la incorporación más reciente al formato, en sustitución de Samantha Vallejo-Nágera y precisamente en creadoras de contenido como ella ha encontrado el de Langreo una gran fuente de inspiración.

Como declaraba a LA NUEVA ESPAÑA, los guiños a su tierra estarán presentes en sus elaboraciones: "Asturias forma parte de mí y eso se refleja en mi cocina. Aunque en algunos platos no sea posible, yo llevo a Asturias conmigo allá donde voy y cuanto más lejos de mi tierra estoy, más asturiano me siento".