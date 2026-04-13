Decenas de familias muestran interés por participar en la primera comunidad energética de Mieres (y los técnicos ya buscan los tejados idóneos para instalar los paneles solares)

Más de medio centenar de familias están interesadas en sumarse a la comunidad energética que está intentando crear en Mieres la Plataforma en Defensa de la Salud y la Sanidad Pública del Caudal. El colectivo lleva semanas trabajando para articular una cooperativa que permita producir y gestionar energía renovable de forma colectiva. De momento, ya han recibido el apoyo del Ayuntamiento y la Fundación Asturiana de la Energía (Faen) también se ha subido al tren. La entidad asentada en Barredo se ha comprometido a realizar un estudio para localizar posibles ubicaciones para la instalación de paneles solares. Se buscan sobre todo edificios con amplios tejados y a nivel municipal se valora la utilización de polideportivos y el recinto ferial polivalente de Santullano, por ejemplo. Son en concreto 55 las familias que ya han trasladado a los promotores su interés en el proyecto.

El impulso de esta comunidad energética parte de la sociedad civil y pretende consolidar un modelo de producción eléctrica basado en la energía fotovoltaica, en el que vecinos, asociaciones y administraciones compartan instalaciones y gestionen de forma conjunta la energía generada. Desde la plataforma promotora destacan que el interés ciudadano ha surgido de manera espontánea, tras la reciente celebración de una mesa redonda informativa en la que participaron decenas de personas. "Hay interés en la calle", explican los impulsores, que subrayan que la cifra de 55 familias se alcanzó sin una campaña intensiva de captación.

Primeros contactos

El proyecto ha dado un paso importante tras la reunión mantenida con el Alcalde y la concejala de Medio Ambiente, en la que el Ayuntamiento confirmó su disposición a colaborar. Aunque inicialmente se valoró la posibilidad de financiar la iniciativa a través de una línea de ayudas de la Agenda 2030, finalmente esos fondos se destinarán a la retirada de amianto, considerada una prioridad municipal. Aun así, el Consistorio se ha comprometido a ceder espacios públicos para la instalación de placas solares, lo que facilitaría notablemente la puesta en marcha de la comunidad energética.

Entre las posibles ubicaciones se barajan edificios municipales con grandes cubiertas, como el recinto ferial de Santullano, el colegio de San Pedro o instalaciones deportivas, aunque será el estudio técnico de Faen el que determine la viabilidad de cada emplazamiento. Además, "la ampliación del radio de actuación de las comunidades energéticas hasta cinco kilómetros permite que las instalaciones puedan situarse en distintos puntos del concejo y dar servicio a un mayor número de usuarios.", apuntan los portavoces de la iniciativa.

Incorporación del Ayuntamiento

Los promotores consideran clave que el Ayuntamiento forme parte de la comunidad energética, no solo cediendo espacios, sino integrándose en la cooperativa. A su juicio, la participación institucional daría estabilidad al proyecto y animaría a más vecinos a sumarse a una iniciativa que persigue tres objetivos principales. Se trata de reducir la factura eléctrica, luchar contra el cambio climático y reforzar la cohesión social.

"La idea es que la energía no sea solo un recurso económico, sino también una herramienta de solidaridad", señalan desde la plataforma ciudadana mierense, que defiende que el excedente energético podría destinarse a apoyar a familias en situación de vulnerabilidad.

El proyecto se encuentra todavía en fase inicial, pero sus impulsores destacan que el ritmo de avance es positivo. El siguiente paso será conocer el resultado del estudio de ubicaciones y comenzar a definir la estructura jurídica de la cooperativa, con la intención de ampliar el número de participantes en los próximos meses y consolidar una comunidad energética que sitúe a Mieres en la vanguardia de la transición energética local.