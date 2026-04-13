El deterioro de un histórico barrio de Mieres: el PP alerta del riesgo de derrumbe de un balcón en La Villa

El Partido Popular de Mieres ha denunciado el “abandono” que, a su juicio, sufre el barrio de La Villa a raíz del riesgo de derrumbe de un balcón en un inmueble de la calle Ramón y Cajal, una situación que, según subrayan, no es un caso aislado sino el reflejo de un deterioro urbanístico prolongado durante décadas.

El concejal del PP Víctor Ferreira ha registrado una solicitud de actuación urgente para intervenir en el edificio, situado en la antigua tienda de motos junto al IES Bernaldo de Quirós. Según advierte, el balcón presenta un “estado lamentable” y signos evidentes de deterioro que hacen temer un desplome “en cualquier momento”, con el consiguiente peligro para los viandantes.

La ubicación del inmueble agrava la preocupación. Se trata de una zona especialmente transitada, con gran presencia de estudiantes y familias, sobre todo en las horas de entrada y salida del instituto. “Estamos hablando de un punto muy concurrido por menores. El riesgo es evidente y la actuación no puede demorarse ni un día más”, ha señalado Ferreira, quien reclama al Ayuntamiento una intervención inmediata y el vallado preventivo del entorno para evitar posibles accidentes.

El edil enmarca este episodio en una crítica más amplia a la gestión urbanística en el concejo. A su juicio, el caso evidencia “una política fallida durante más de 40 años” que ha derivado en la degradación de barrios enteros. En este sentido, recuerda que la aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbana, el pasado año, llegó “con más de 15 años de retraso”, lo que, en su opinión, ha contribuido al deterioro del parque inmobiliario.

Pérdida de patrimonio

Ferreira pone el foco especialmente en La Villa, donde asegura que “gran parte del entorno está ya derribado o en estado ruinoso”. “Es muy difícil explicar a quien nos visita que Mieres no tiene casco histórico, y no lo tiene por las políticas de quienes hablan de cultura pero han permitido perder el patrimonio”, critica. También carga contra anteriores responsables de Urbanismo, a los que acusa de “incapacidad manifiesta”.

La denuncia del PP conecta con las reivindicaciones que el movimiento vecinal lleva años planteando en esta zona. Los residentes de La Villa vienen reclamando un plan específico que permita conservar las escasas viviendas centenarias que aún permanecen en pie, muchas de ellas en estado de abandono. En asambleas recientes, han pedido al Ayuntamiento medidas como subvenciones para la rehabilitación y actuaciones que eviten la desaparición del patrimonio histórico del barrio.

Los vecinos reconocen la necesidad de algunos derribos por motivos de seguridad, pero advierten de que la pérdida continua de edificios antiguos está borrando la identidad del entorno. En los últimos años se han demolido cerca de una decena de viviendas en La Villa, una tendencia que, junto al deterioro de espacios públicos y la falta de mantenimiento, ha alimentado una sensación de abandono que ahora vuelve a ponerse de manifiesto con el riesgo de derrumbe denunciado en la calle Ramón y Cajal.