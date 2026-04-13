"Es espectacular, enorme y con muchas posibilidades": las asociaciones de Langreo avalan el nuevo recinto ferial (aunque plantean estas dudas)

"Es espectacular, enorme y con grandes posibilidades para hacer cosas". Así valoraron este lunes los representantes de las asociaciones de Langreo, en las dos visitas organizadas por el Ayuntamiento, sus impresiones tras conocer el nuevo ferial del concejo, que se abrirá este año y que se ubica en los antiguos Talleres del Conde. Mostraron, eso sí, sus "miedos y dudas" sobre el mantenimiento de "una instalación tan grande" y la capacidad de dotar al recinto de contenido. Responsables de unos cuarenta colectivos participaron en la jornada de puertas abiertas.

La visita de las asociaciones. / M. Á. G.

El recinto (con 6.000 metros cuadrados de espacio expositivo) supone unas instalaciones nuevas bajo las estructuras metálicas de las antiguas naves de calderería de los Talleres del Conde, de Duro, construidas en torno a 1897 y ampliadas en 1929. "Mi bisabuelo y mi abuelo trabajaron aquí y nos parece muy interesante que se levante el recinto bajo una estructura histórica de la cuenca. Tiene muy buena pinta y es muy amplio", indicó Valentín Seoane, presidente de Vespa Club Llangréu Scooter. "El miedo que tenemos es el mantenimiento. Hubo dinero para rehabilitarlo y abrirlo, pero eso va a costar un dinero mantenerlo, y tenemos ejemplo de museos o el propio Credine, que está abierto pero por debajo de sus capacidades. Es el miedo que tenemos". Señaló también que "nosotros tenemos una ruta anual y estaría bien que las motos pudieran exponerse aquí antes e incluso hacer un pequeño concierto o algo para abrirlo a todo el mundo".

Gestión

También propondrá la asociación de vecinos de Langreo Centro llevar la salida y llegada de su carrera contra el cáncer al recinto, indicó David García, presidente de la entidad. "Es una instalación interesante para hacer actividades de ocio, cultura y deporte. "Y lo que pedimos es que la gestión sea municipal al 100 por ciento".

La visita a la instalación. / M. Á. G.

Para el colectivo fotográfico Asemeyando, el "sitio es espectacular, enorme, Y lo que falta ahora es llenarlo de contenido". Luis José Vigil-Escalera, presidente de la entidad argumentó que "nosotros podríamos organizar exposiciones aquí. Hay que dar un margen de confianza al gobierno local para que como funciona la cosa, pero vemos que hay mucho espacio y habría que darle contenido casi permanente, no de forma puntual. Porque puede deteriorarse por la falta de uso. El miedo que nos da es que absorba demasiados recursos por su mantenimiento".

El recorrido por el recinto. / M. Á. G.

Esmeralda Palacio es vocal de la asociación "Fuerza de muyer", destinada a fomentar la igualdad y luchar contra la violencia machista . "Tengo un poco de sabor agridulce porque hemos tenido que esperar 14 años para tener esto, pero me alegro mucho de que haya salido adelante. Espero que haya muchas ideas y que se fomente la participación y que Langreo, a través de este recinto, se convierta en un punto de referencia para crear cultura y desarrollo de actividades relacionadas con la juventud, el deporte o la artesanía".

La visita a la zona exterior. / M. Á. G.

Encuesta

La concejala de Hacienda de Langreo, Marina Casero, aseguró que el objetivo de las dos visitas de este lunes (el martes se mostrará a promotores culturales) es que "las asociaciones conozcan el equipamiento y aporten ideas para saber en qué les gustaría que se convierta el recinto. Queremos que sea un proceso lo más participativo posible". Después de la visita se pasó una encuesta y también se ha habilitado un e-mail para recibir propuestas.