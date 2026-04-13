Marcelino Tamargo, presidente de la asociación de comerciantes del Nalón: "Nitrastur debe tener también vivienda, no solo empresas"

La próxima apertura del recinto ferial de Langreo es vista como un campo de "enormes posibilidades" por el presidente de Acoivan, Marcelino Tamargo, que también aboga por compaginar los usos residenciales e industriales en Nitrastur.

El reciente ferial de Langreo ya está ejecutado y empezará a funcionar este año, ¿qué supondrá para el pequeño comercio de la comarca?

Para el comercio general supone muchísimo, claro. Es una inyección muy importante porque, lógicamente, va a haber muchos sectores afectados que se van a beneficiar de todas las actividades que se puedan realizar ahí. Y para el Valle del Nalón es bueno porque puede ser un referente para la zona. Las posibilidades que tiene son enormes. Para eventos culturales, música, ferias comerciales y empresariales, gastronomía... Ha costado mucho que sea una realidad, pero ya tenemos el pez. Ahora habrá que ver si lo preparamos a la plancha, al ajillo o en salsa verde.

El Ayuntamiento sopesaba una fórmula de gestión externa al principio, pero parece que finalmente se inclina por explotarlo directamente.

No puede ser de otra manera porque, si fuera una gestión externa, no tendría sentido para las organizaciones empresariales, asociaciones y demás, que no se podrían beneficiar de ese centro. Y al final es de todos los langreanos. Si es una empresa, tiene que tener beneficios y cobraría por los eventos. Debe tener gestión municipal, aunque haya personas vinculadas a diferentes actividades que puedan aconsejar o que puedan proponer cosas. Nosotros, por ejemplo, que hacemos la feria del stock, ya estamos pensando en sumar actividades porque el ahorro es importantísimo, aunque solo sea por el dinero que dejas de gastar en el alquiler de las carpas. El Ayuntamiento puede cobrar algo, porque también tendrá que hacer frente a gastos de limpieza y mantenimiento. Pero sabes que va a ser algo simbólico, no con un afán recaudatorio.

¿Cuáles son los principales problemas a los que se enfrentan actualmente los comerciantes del valle del Nalón?

Las grandes superficies y la venta online de las grandes compañías no están haciendo mucho daño. Y muchos comercios tradicionales han tenido que sumarse a eso porque está claro que los hábitos de compra han cambiado. Calculamos que el 80 por ciento de los comercios de la comarca ya venden por internet. Mucha gente vive a toda prisa y muchas veces no saca tiempo para ir a la tienda. Es una situación a la que muchos pequeños comerciantes han tenido que adaptarse.

Parece que la sangría de población ha logrado revertirse en la comarca gracias a los nuevos vecinos llegados de fuera tras décadas de pérdida constante de habitantes, ¿se nota en la actividad comercial?

Se nota que hay más gente e incluso personas de fuera que han llegado y que quieren montar su negocio. Tenemos reclamos importantes para captar población como las comunicaciones o la vivienda asequible. Y espacios como Nitrastur con un gran potencial. El desarrollo natural de Langreo es hacia Nitrastur. Es la zona de expansión de La Felguera y creo que no debería tener solo usos empresariales. Hay espacio para todo y debería haber también oferta residencial, de viviendas de calidad.

¿Se nota el impacto del turismo?

Se ve que hay mucha gente de fuera ahora. Esta Semana Santa, sin ir más lejos, ha sido una de las mejores de los últimos años. Hay establecimientos que pusieron el menú turístico y tuvo éxito. Hay turistas que vienen a conocer esto o por los museos y la zona del parque de Redes. Y tenemos que aprovechar ese tirón.

¿Hacen falta más peatonalizaciones?

Las peatonalizaciones tienen sus beneficios y sus perjuicios. Las corporaciones municipales intentan hacer más ciudad para los peatones, pero también eso lleva un riesgo. Y es que obliguemos a la gente a irse a comprar fuera. Si no tienes zonas para aparcar, la gente se va. No va a estar una persona dando vueltas a La Felguera para ir a comprar una camisa. Lo hace un día, pero al siguiente se va a una gran superficie. Y no digamos ya cuando se instale Costco, que viene aquí a romper. Eso va a hacer mucho daño también al comercio local. Va a hacer daño al pequeño comercio y a las otras grandes superficies. Pero es algo que ya está hecho. Patalear no sirve de nada porque ya no hay vuelta atrás. Desde las organizaciones empresariales no hicimos frente desde un principio y, además, hay muchos intereses con eso. Y ahora es tarde.

¿Hay suficiente unión entre los comerciantes?

El asociacionismo se está perdiendo. No hay relevo generacional y ya no es lo de antes, cuando estábamos todos a una. Ahora cada cual va un poco a su aire. Y las grandes asociaciones ya son más empresas. Tienen otra forma de operar.

El Principado se inclina por mejoras en el trazado del Corredor del Nalón alternativas al desdoblamiento de la carretera, que ve inviable, ¿cómo lo valora?

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La opción número uno sería el desdoblamiento. Lo que pasa es que técnicamente hay que ver si es posible o no lo es. Y, si no, lo que tienen que intentar es hacer el tercer carril donde se pueda, con más zonas de adelantamiento. Y con mejores accesos en las incorporaciones y salidas de la vía. Hay muchos kilómetros de línea continua en el trazado y eso hace que la gente se ponga nerviosa.