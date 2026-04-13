Mieres destina más de 7,6 millones a políticas sociales en su presupuesto: “Queremos que Mieres siga creciendo sin dejar a nadie atrás"

El Ayuntamiento de Mieres destinará más de 7,6 millones de euros a políticas sociales en el presupuesto municipal que se aprobará este jueves en pleno, consolidando así una de las principales líneas de actuación del Gobierno local: "Reforzar la atención a las personas y familias en situación de vulnerabilidad y avanzar en la lucha contra la desigualdad".

Más de la mitad de esta inversión se dirige a la red de servicios sociales municipales, que articula la atención directa a través de las Unidades de Trabajo Social repartidas por todo el concejo. Desde estos equipos se presta asesoramiento, se tramitan ayudas y se acompaña a la ciudadanía en programas como dependencia, salario social o discapacidad, con el objetivo de ofrecer una respuesta cercana y eficaz a las necesidades sociales.

Entre las partidas más destacadas figura el Servicio de Ayuda a Domicilio, al que se destinan 2,4 millones de euros. Este programa permite a personas, en su mayoría mayores, recibir atención en sus hogares, favoreciendo su autonomía y facilitando que puedan continuar en su entorno habitual con apoyo profesional.

El presupuesto incluye también una transferencia de un millón de euros al Organismo Autónomo de Servicios Sociales (OASS) para garantizar el funcionamiento de la residencia municipal de personas mayores Valle del Caudal, uno de los recursos asistenciales más relevantes del concejo.

Otra de las líneas importantes es la destinada al Centro Ocupacional de Cardeo, que contará con cerca de 570.000 euros para seguir desarrollando su labor con personas con discapacidad, fomentando su inclusión y autonomía personal.

Actuaciones urgentes

En el ámbito de las ayudas directas, el Ayuntamiento movilizará casi medio millón de euros en ayudas de emergencia para atender situaciones urgentes, además de más de 200.000 euros destinados a familias con menores a su cargo en situación de vulnerabilidad.

Las cuentas municipales también reservan partidas específicas para otros ámbitos sociales. Así, el fomento de la salud y la prevención de adicciones contará con 316.000 euros, dirigidos principalmente a programas de sensibilización frente al consumo de drogas y riesgos como la ludopatía. Por su parte, las políticas de igualdad y feminismo dispondrán de 340.000 euros para sostener la red de atención a víctimas de violencia machista y desarrollar programas de promoción de la igualdad.

En cuanto a juventud e infancia, se destinan 142.000 euros para impulsar la participación y las actividades dirigidas a los más jóvenes. A ello se suma el inicio de los trabajos para el futuro Centro de Innovación Juvenil, que contará con una inversión de 700.000 euros financiada por el Principado.

La concejala de Derechos Sociales, Teresa Iglesias, subrayó que estas cuentas reflejan el compromiso municipal con la cohesión social. “Queremos que Mieres siga creciendo sin dejar a nadie atrás, apoyando a quienes más lo necesitan”, señaló, incidiendo en la importancia de reforzar especialmente la atención a las personas mayores y a las familias con dificultades.