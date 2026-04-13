La plantilla de Capgemini achaca el ERE a una "nula gestión estratégica" de la compañía: "Justificar el recorte por el impacto de la Inteligencia Artificial es una excusa"

CC OO aseguró este lunes que el ERE anunciado por Capgemini es fruto de una "nula gestión estratégica" y "no de la inteligencia artificial", un argumento que la compañía usa como "excusa", según el sindicato. La consultora tecnológica francesa, con centros de trabajo en Oviedo (que en principio no se vería afectado por el ajuste) y Langreo (este último 800 empleos) ha iniciado un procedimiento de despido colectivo en su plantilla de España como consecuencia, aseguró la compañía, del impacto de la IA y los nuevos retos que la innovación tecnológica ha supuesto para "un entorno operativo cada vez más incierto". CC OO es el sindicato mayoritario en Capgemini tanto a nivel estatal como en Asturias.

Responsables estatales de la sección sindical de CC OO en Capgemini señalaron que "tras el anuncio realizado por la dirección de Capgemini el pasado 7 de abril de iniciar un procedimiento de despido colectivo, esta sección sindical quiere manifestar su total rechazo a los argumentos presentados por la compañía y denunciar la falta de previsión que ha conducido a esta situación".

El proceso, que afectará a siete centros de trabajo (Madrid, Barcelona, Asturias, Valencia, Sevilla, Málaga y Cádiz), "se centra mayoritariamente en trabajadores sin proyecto", una situación que, para CC OO "no es coyuntural ni sobrevenida". "Frente al discurso de la empresa", indicaron las mismas fuentes, que "justifica este recorte en una supuesta 'aceleración de la innovación' y el cambio provocado por la Inteligencia Artificial, CC OO Capgemini ve otras causas. La realidad del mercado demuestra que la IA no elimina la necesidad de talento, sino que exige profesionales capaces de liderar esta transición técnica en todos los sectores".

"Problema real"

El "problema real", en opinión de CC OO, "radica en dos factores que la dirección evita mencionar". Uno es la "nula gestión del talento" ya que "llevamos más de dos años advirtiendo de los niveles críticos de personal sin proyecto. CC OO Capgemini propuso en repetidas ocasiones planes de salidas voluntarias y prejubilaciones para gestionar esta situación de forma no traumática, propuestas que fueron sistemáticamente ignoradas hasta que la situación se ha vuelto insostenible por pura inacción directiva".

El otro facto es la "deslocalización agresiva": "Mientras se planean despidos en España, Capgemini continúa derivando carga de trabajo a sus centros en la India —donde cuenta con más de 200.000 empleados— buscando reducir costes a través de condiciones laborales significativamente inferiores".

Señalaron también los representantes de los trabajadores que "apenas dos semanas antes del anuncio del ERE, la compañía comunicó varias 'medidas de gestión y optimización de recursos', entre las que destacaba el inicio de fuertes restricciones en materia de contratación. Esto demuestra que la decisión estaba tomada de antemano mientras se mantenía hacia la plantilla una apariencia de normalidad operativa".

"Actualmente", añadieron las mismas fuentes, "nos encontramos en la fase de constitución de la mesa de negociación, cuya primera reunión oficial está prevista para el 23 de abril. CC OO Capgemini estará presente en dicha mesa con un objetivo claro: proteger el empleo, proponer medidas que minimicen el número de despidos y exigir el máximo de voluntariedad posible".