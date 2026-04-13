La recuperación del río Nalón en Lada, encauzada: el Principado prevé iniciar las obras del esperado proyecto (que cuesta ocho millones) en junio

El Principado prevé iniciar en junio los trabajos para acometer la recuperación del río Nalón entre Lada y las inmediaciones de Riaño. Así se lo ha notificado al Ayuntamiento de Langreo. Se trata de una ambicioso proyecto con una inversión de ocho millones de euros que inicialmente iba a afrontar la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, pero que finalmente desarrollará el Principado con cargo a los fondos mineros. La actuación permitirá prevenir inundaciones y culminar el paseo fluvial de la comarca, que ya conecta Puente d'Arcu (Laviana) con Lada (Langreo), a lo largo de más de veinte kilómetros.

El concejal de Urbanismo de Langreo, José Antonio Cases, detalló los plazos avanzados en las últimas conversaciones mantenidas con el Gobierno regional. "Lo que nos traslada el Principado sobre ese tema es que espera empezar a ejecutar las obras en junio. El proyecto tiene una serie de trámites internos dentro de la administración autonómica, pero esa fecha es la que se baraja para el inicio de las obras", aseguró

Iberdrola y el Ayuntamiento suscribieron hace un año un convenio urbanístico sobre el uso de las riberas del río Nalón a su paso por la antigua central térmica de Lada. Ese acuerdo estableció la cesión al Consistorio, por parte de la compañía energética, de una superficie de 25.000 metros cuadrados en el entorno de la térmica, en avanzado proceso de desmantelamiento.

Inicialmente, existía el compromiso de que la Confederación Hidrográfica del Cantábrico asumiría el pago de las obras, con un coste de ocho millones de euros, pero la prórroga del presupuesto estatal frenó el proyecto. El pasado verano apareció una vía de financiación alternativa, debido a la fallida ampliación del centro tecnológico de El Entrego. La licitación de este proyecto quedó desierta y los 10 millones de euros del proyecto, con cargo a los fondos mineros, corrían el riesgo de desaparecer si la obra no estaba concluida en marzo de 2026. El Principado «redimensionó» el proyecto y planificó un edificio más pequeño, de 1,8 millones. Al mismo tiempo, adelantó que destinaría el dinero restante, algo más de 8 millones de euros, a la rehabilitación y adecuación del río Nalón a su paso por Lada.

La obra incluye la demolición de los muros verticales de hormigón que constriñen el río, ampliando su espacio con la incorporación de 62.882 metros cuadrados de terreno al dominio público hidráulico y la plantación de 2.990 árboles propios de la ribera. En total, se prevén 297.870 metros cuadrados de desmontes y la construcción de una nueva pasarela peatonal, entre otros trabajos.

Paseo fluvial

De esa forma, se podrá afrontar uno de los grandes proyectos de mejora urbana y paisajística de la comarca. Esta obra permitirá culminar el paseo fluvial que actualmente ya conecta Lada con Puente d’Arcu, en Laviana. Se completará, de esta forma, un recorrido de más de veinte kilómetros siguiendo el cauce del río Nalón, como eje vertebrador de la comarca. En algunos puntos de ese trazado, ese paseo fluvial está acondicionado en ambas márgenes de río y, en otras partes, forma parte de parques y espacios urbanos diferenciados.