Los caballos reactivan las ferias ganaderas en las Cuencas con el vacuno aún en pausa por la "enfermedad de la piel de las vacas"

Los certámenes ganaderos regresan a las Cuencas. Con las ferias de vacuno aún en cuarentena debido a la incidencia de la dermatosis nodular contagiosa (DNC), conocida popularmente como la “enfermedad de la piel de las vacas” por los bultos que provoca, al menos los caballos ya pueden volver a exhibirse. Aller ya prepara su concurso anual de equino, tras haber tenido que suspender hace unos meses el tradicional Mercaón.

El municipio recupera así, en parte, su actividad ganadera con la celebración de la XVI edición del Concurso Regional de Ganado Equino, que tendrá lugar el próximo 9 de mayo en Cabañaquinta. El Ayuntamiento abrió el pasado 13 de abril el plazo de inscripción para este certamen, que incluirá secciones de tiro y silla y que supone un paso adelante en la reactivación del sector tras meses de restricciones sanitarias.

La cancelación en noviembre del Mercaón, el principal evento ganadero del concejo, marcó un punto de inflexión para el sector local. La imposibilidad de celebrar ferias de vacuno continúa vigente debido a las medidas de prevención frente a la DNC, lo que mantiene paralizada una parte importante de la actividad ganadera en la comarca. Sin embargo, el certamen equino sí podrá celebrarse al no estar afectado por estas limitaciones.

En esta edición, además, el concurso cambiará de ubicación debido a las obras de mejora del recinto ferial de ganados de Cabañaquinta, que cuentan con una inversión cercana a 1,5 millones de euros. El evento se trasladará al entorno del colegio y el polideportivo, un espacio cercano que, según el concejal de Ganadería y Medio Rural, Pablo González, ofrecerá prestaciones similares a las habituales.

Obras a buen ritmo

El recinto provisional contará con carpa cubierta, pista de arena, boxes para los animales, sistema de megafonía y cámaras, además de premios en todas las categorías. Desde el Ayuntamiento destacan que las obras del recinto ferial avanzan a buen ritmo y podrían estar finalizadas durante el verano.

De cumplirse los plazos, las próximas grandes citas ganaderas de Aller, como la feria de Los Santos en octubre y el propio Mercaón, previsto para el 26 de noviembre, volverían a celebrarse en unas instalaciones renovadas. Mientras tanto, el plazo de inscripción para el concurso equino permanecerá abierto hasta el 27 de abril.