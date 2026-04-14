Cine y poesía se dan la mano con Javier García Cellino en la presentación de “El bastón de Chaplin”
El autor presenta su nuevo poemario en Sama invitado por Cauce del Nalón
“El bastón de Chaplin”, el último poemario del langreano Javier García Cellino, no podía presentarse en otro lugar. La puesta de largo será este miércoles a las 19.30 horas en el Cine Felgueroso de Sama, en un acto organizado por la asociación Cauce del Nalón, de la que forma parte el poeta y colaborador de LA NUEVA ESPAÑA.
En esta obra, Cellino rinde tributo al cine mudo. El libro se compone de un total de 25 poemas que trazan un arco cronológico fundamental para la historia del celuloide. El recorrido se inicia en el año 1888 con la cinta «La escena del jardín de Roundhay», considerada la primera película de la historia, y concluye en 1936 con la emblemática «Tiempos Modernos». Tal y como destaca Chema Munárriz en el prólogo del libro —quien ya acompañó al autor el pasado septiembre en la presentación de «Un frío huérfano»—, “estos versos logran devolver la palabra a una época en la que el cine se expresaba a través del silencio, rescatando esa luz temblorosa de las primeras proyecciones para transformarla en voz, emoción y memoria colectiva”.
El acto cuenta con la colaboración de LA NUEVA ESPAÑA, el Ayuntamiento de Langreo, el Centro de Creación Escénica Carlos Álvarez-Nóvoa de La Felguera, la editorial El Sastre de Apollinaire y la tertulia Sala Oscura. Para contextualizar la obra y sumergir al público en la atmósfera de principios del siglo XX, la jornada comenzará con la exhibición de tres cortometrajes fundamentales del cine primitivo: «Viaje a la Luna», «Asalto y robo de un tren» y «Carreras sofocantes».
Suscríbete para seguir leyendo
- Los padres de Mael, el niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle manos y piernas, crean una asociación para ayudar a los demás: 'Es nuestra forma de decir gracias al mundo
- El fallecido en el cabo Vidio, un conocido vecino de Pravia, conductor del Principado, que practicaba atletismo, ciclismo y rally
- Aarón Martínez, el adolescente castrillonense que hace arte con un boli Bic, estrena exposición en Avilés
- Atención conductores, la Guardia Civil vigila el número mínimo de ocupantes: multado con 200 euros por no respetar la nueva señal de tráfico azul con rombo blanco
- El gran mercado (con decenas de puestos) que vuelve al corazón de Oviedo este fin de semana tras el éxito de 2025
- El imparable desarrollo del 'octavo concejo' de Asturias que ya roza los 20.000 habitantes, más que Villaviciosa o Llanera
- De dejar el fútbol y ser “una mole” de 95 kilos a convertirse en el goleador de moda en España: la atípica historia de Fede Viñas
- Hallado muerto en un pedrero de la costa de Cudillero un hombre al que su familia buscaba tras no presentarse a trabajar