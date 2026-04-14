Cine y poesía se dan la mano con Javier García Cellino en la presentación de “El bastón de Chaplin”

“El bastón de Chaplin”, el último poemario del langreano Javier García Cellino, no podía presentarse en otro lugar. La puesta de largo será este miércoles a las 19.30 horas en el Cine Felgueroso de Sama, en un acto organizado por la asociación Cauce del Nalón, de la que forma parte el poeta y colaborador de LA NUEVA ESPAÑA.

En esta obra, Cellino rinde tributo al cine mudo. El libro se compone de un total de 25 poemas que trazan un arco cronológico fundamental para la historia del celuloide. El recorrido se inicia en el año 1888 con la cinta «La escena del jardín de Roundhay», considerada la primera película de la historia, y concluye en 1936 con la emblemática «Tiempos Modernos». Tal y como destaca Chema Munárriz en el prólogo del libro —quien ya acompañó al autor el pasado septiembre en la presentación de «Un frío huérfano»—, “estos versos logran devolver la palabra a una época en la que el cine se expresaba a través del silencio, rescatando esa luz temblorosa de las primeras proyecciones para transformarla en voz, emoción y memoria colectiva”.

El acto cuenta con la colaboración de LA NUEVA ESPAÑA, el Ayuntamiento de Langreo, el Centro de Creación Escénica Carlos Álvarez-Nóvoa de La Felguera, la editorial El Sastre de Apollinaire y la tertulia Sala Oscura. Para contextualizar la obra y sumergir al público en la atmósfera de principios del siglo XX, la jornada comenzará con la exhibición de tres cortometrajes fundamentales del cine primitivo: «Viaje a la Luna», «Asalto y robo de un tren» y «Carreras sofocantes».