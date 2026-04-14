Enmienda total del PSOE a las cuentas municipales de IU en Mieres, que el PP tilda de "ejercicio de maquillaje contable"

PP y PSOE votarán este jueves en contra del presupuesto elaborado por el gobierno local de IU, que por tanto sacará las cuentas sin apoyos, apoyándose en su mayoría absoluta. Los populares consideran que la planificación es simplemente "un ejercicio de maquillaje contable" sin visión de futuro. La crítica del PSOE es igual decontundente, reclamando que el presupuesto se tire a la basura y se redacte otra vez desde el principio.

El PSOE no solo votará este jueves en contra del presupuesto municipal elaborado por IU. Los socialistas presentarán una enmienda a la totalidad, un gesto político insólito, al menos en la historia recientemente del Consistorio. El único grupo de izquierdas integrado en la oposición pedirá a IU que retire las cuentas y que vuelva a elaborar una hoja de ruta económica empezando desde cero y contando tanto con la sociedad civil como con el resto de fuerzas políticas

El grupo municipal del PSOE sostienen que el presupuesto presentado por el equipo de gobierno "no responde a las necesidades actuales del concejo ni ofrece soluciones a los problemas reales de la ciudadanía". A su juicio, las cuentas "carecen de proyectos ambiciosos y de una visión de futuro que permita generar expectativas positivas entre los vecinos y vecinas".

En su exposición de motivos, los socialistas subrayan que el presupuesto municipal debe ser la herramienta clave para definir las prioridades económicas, sociales y de gestión de un ayuntamiento. Sin embargo, consideran que el documento presentado por IU no cumple con ese objetivo, al no plantear un modelo de desarrollo que impulse el progreso del municipio ni ayude a superar las dificultades actuales.

El PSOE critica además que las cuentas se hayan elaborado sin negociación con el resto de grupos municipales y sin contar con la participación de entidades sociales y vecinales. Aseguran que se trata de unos presupuestos “inmovilistas”, que reflejan una forma de gobernar basada en la inercia y alejados de las demandas de una parte importante de la población.

Modificaciones de crédito

Los socialistas también ponen en duda la ejecución real de las partidas. Recuerdan que en ejercicios anteriores el gobierno local ha tenido que recurrir de forma reiterada a modificaciones de crédito, lo que, a su juicio, evidencia "una falta de planificación y provoca retrasos en inversiones necesarias para el desarrollo de Mieres".

Frente a este escenario, el grupo municipal socialista plantea un modelo alternativo de concejo basado en un cambio significativo en las políticas públicas. Entre sus propuestas destaca el refuerzo de las partidas destinadas a la eliminación de edificios en ruinas y a la rehabilitación de fachadas, así como un incremento de los recursos para la limpieza y el mantenimiento de viales, especialmente en los núcleos rurales.

En materia de servicios, proponen mejorar la gestión de los residuos con medidas como el soterramiento de contenedores en zonas de impacto visual negativo, una mayor limpieza de las áreas de recogida y el incremento de la frecuencia del servicio en todo el municipio. También plantean la implantación de un punto limpio móvil y la recogida “puerta a puerta” para el sector hostelero.

Turismo y dinamización tecnológica

El turismo y la modernización del concejo son otros de los ejes de su propuesta. El PSOE apuesta por aumentar el presupuesto de promoción turística, mantener abierta la oficina de información durante todo el año y habilitar un albergue para peregrinos del Camino de Santiago y la Ruta de la Plata. Asimismo, defienden la creación de un centro de dinamización tecnológica para reducir la brecha digital.

Finalmente, los socialistas incluyen medidas para mejorar la atención ciudadana, como la puesta en marcha de una oficina adecuada para evitar esperas en la calle, y la elaboración de presupuestos participativos que permitan a los vecinos decidir directamente en qué se invierte el dinero público. Con todo ello, el PSOE busca abrir un nuevo enfoque en la gestión municipal que, según defienden, sitúe a la ciudadanía en el centro de las decisiones.

Obra de ciencia ficción

El PP también carga con dureza contra el presupuesto, que define como una “obra maestra de la ciencia ficción contable”. Los populares sostienen que las cuentas, que ascienden a 44,6 millones de euros, se sustentan en “engaños” que ocultan una “parálisis operativa absoluta”.

El PP considera que el principal problema no es la falta de recursos, sino la gestión. “Mieres tiene dinero, pero su gobierno no sabe administrarlo”, denuncian, señalando que los servicios públicos no mejoran pese al elevado volumen presupuestario.

Uno de los aspectos más criticados es la existencia de 46 plazas vacantes cuya dotación económica —cerca de dos millones de euros— se incluye en las cuentas sin ejecutarse. A su juicio, se trata de un “espejismo financiero” que acaba generando remanentes para cubrir déficits o financiar proyectos de última hora.

También cuestionan el bajo nivel de inversión, "apenas 55.000 euros", y el incremento de la presión fiscal. “Se paga más por recibir menos”, afirman, calificando el presupuesto de “electoralista” y reflejo de un gobierno “sin rumbo ni ambición”.