La huelga de los conductores de autobús del Nalón seguirá: la reunión entre empresa y trabajadores acaba sin acuerdo (tras once días de paro)

La huelga de los trabajadores de Transportes Zapico y Autobuses de Langreo (que cubren, respectivamente, las líneas valle del Nalón-Oviedo y Riaño-Pola de Laviana), empresas ambas integradas en el grupo Sanjuán, sigue adelante sin que, por ahora, haya atisbo de solución. La reunión celebrada este martes en el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (SASEC) acabó sin acuerdo y el paro continúa adelante. La huelga se inició hace once días, el sábado 4 de abril, para exigir medidas de seguridad en los vehículos, principalmente mamparas, después del apuñalamiento de un compañero que hacía el servicio nocturno, “búho”, entre Sama y Oviedo.

Los representantes sindicales de los trabajadores mostraron su decepción ante el "empecinamiento de la empresa" por no aplicar una medida "económicamente totalmente asumible". Sostienen que el coste de las mamparas que piden (cuatro y exclusivamente para los servicios "búho" de las dos empresas) es d eunos 4.000 euros. Expresaron sus sospechas de que la empresa se "esté negando para optar a alguna subvención o algo para que aporte dinero la administración pública".

Pablo Cortés, delegado sindical de CC OO en Transportes Zapico, señaló que "hemos salido de la reunión como habíamos entrado. No ha habido ningún acercamiento por parte de la empresa. Solo nos dan largas y nos dicen que la agresión a nuestro compañero fue un hecho aislado. El servicio de autobús está siendo gravemente perjudicado por la negativa a poner cuatro mamparas". En una línea similar se expresó, Nuria Baragaño, delegada de CC OO en Autobuses de Langreo: "Sigue negándose a poner las mamparas, en la misma postura que al principio".

La reunión celebrada en el Sasec. / Fernando Rodríguez

Los trabajadores indicaron que seguirán "picando puertas" para recabar apoyos. Ya se han reunido con el director del Consorcio de Transportes de Asturias, con la directora de Movilidad del Principado y con los alcaldes de las Cuencas. También con el grupo parlamentario de IU. La diputada Delia Campomanes, tras el encuentro con los responsables sindicales la pasada semana, respaldó las "reivindicaciones de seguridad" de la plantilla y calificó de “asumible” la instalación de mamparas. "El Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) debe ser un elemento clave para resolver el conflicto. Este organismo tiene que implicarse en la búsqueda de una solución", señaló IU.

Principado

Se pronunció también días atrás el consejero de Movilidad del Principado, Alejandro Calvo, que instó al grupo Sanjuán a "garantizar" la seguridad de sus conductores. Calvo señaló que "el servicio que se presta es un transporte público, la empresa es concesionaria de un servicio público y tiene que darlo con unas condiciones para sus trabajadores con la máxima exigencia. No podemos sustituir evidentemente a la empresa, pero sí somos absolutamente exigentes con que se respete la normativa laboral y se garantice la seguridad de los trabajadores".

"Sobre todo", apuntó entonces el Consejero, "porque además hace un daño, que es injusto, a la imagen de transporte público y que hay que resolver cuanto antes. Ya ha habido contactos con los sindicatos y comunicaciones muy exigentes con la empresa para que cumpla. Y desde la perspectiva del Gobierno de Asturias que lo solucionen de una vez·