Mieres renueva cuatro parques infantiles con una inversión de 240.000 euros: estas son las zonas beneficiadas

El Ayuntamiento de Mieres ha puesto en marcha una nueva fase de mejora de parques infantiles con una inversión global de 240.000 euros que permitirá renovar y ampliar cuatro zonas de juego repartidas por distintos puntos del concejo, tanto en el casco urbano como en áreas del extrarradio. "El objetivo es modernizar estos espacios y adaptarlos a las necesidades actuales para favorecer el uso y disfrute de la población infantil", apuntan los portavoces municipales.

El proyecto, impulsado por el área de Desarrollo Urbano Sostenible que dirige Marta Jiménez, se encuentra ya en proceso de licitación y contempla actuaciones en el barrio Pachón, en Ablaña; en Vega de Arriba, en la calle Puerto Pinos; en la plaza de la Tortuga, en Santullano; y en la plaza de la Libertad, en pleno núcleo urbano. La iniciativa refuerza así la apuesta municipal por equilibrar las inversiones entre el centro y la periferia.

Una de las principales características de esta actuación es que se adjudicará por lotes, lo que permitirá que las obras se desarrollen de forma simultánea en los distintos espacios. Con ello, el Consistorio pretende acortar los plazos de ejecución y que los nuevos parques puedan estar disponibles en el menor tiempo posible.

Plaza de la Tortuga

En el detalle de las intervenciones, el proyecto más ambicioso corresponde a la plaza de la Tortuga, en Santullano, donde se destinarán 120.000 euros. En este enclave se prevé ampliar la zona infantil, sustituir los juegos existentes, instalar un nuevo cierre perimetral y renovar el pavimento, además de acometer otras obras complementarias que mejoren el conjunto del espacio.

En el casco urbano también se actuará en la plaza de la Libertad, uno de los puntos de referencia para el ocio infantil en Mieres. En este caso, con un presupuesto de 40.000 euros, se incorporará una nueva tirolina, se mejorará la zona de juegos y se intervendrá en el pavimento para incrementar la seguridad.

Barrio Pachón

Las actuaciones se completan con intervenciones en zonas del extrarradio. En el barrio Pachón, en Ablaña, se invertirán 40.000 euros para sustituir los juegos junto al campo de fútbol, instalar un nuevo cierre perimetral, renovar el suelo con material de caucho y actualizar el mobiliario. Además, se incorporarán tres elementos biosaludables para fomentar la actividad física.

Por su parte, en Vega de Arriba, en la calle Puerto Pinos, se destinarán otros 40.000 euros a la renovación integral del área infantil, con sustitución de todos los juegos, instalación de un nuevo suelo y mejora del entorno, así como la ejecución de un cierre perimetral.

Las empresas interesadas en ejecutar estos trabajos tienen de plazo hasta el próximo 24 de abril para presentar sus ofertas. Toda la información relativa a la licitación está disponible en la Plataforma de Contratación del Sector Público, accesible a través de la web municipal. Con este plan, el Ayuntamiento busca avanzar en la mejora de los espacios públicos y ofrecer áreas de juego más seguras, accesibles y atractivas en todo el concejo.