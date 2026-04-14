Los promotores culturales ven "mucho potencial" en el nuevo recinto ferial de Langreo para acoger proyectos nacionales e internacionales: "Es un espacio maravilloso"

“Muchísimas posibilidades”. Es lo que ven los promotores culturales asturianos en un espacio “superilusionante” como el nuevo recinto ferial de Langreo en los antiguos talleres del Conde. La artista Mónica Cofiño, comisaria de la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura 2031, ve en las nuevas instalaciones langreanas además de “un espacio maravilloso”, “una apuesta estratégica en un momento en el que Asturias entera apuesta por la Cultura”.

Juan Plaza

Cofiño, conocida también por su alter ego artístico, “La Xata la rifa”, tiene muy claro lo que haría en los Talleres del Conde. En su opinión, debe ser algo diferencial. No hay duda de que es un espacio más que apropiado para celebrar todo tipo de eventos y actividades culturales pero ella va más allá y propone “dar espacios a los artistas para trabajar, crear un programa de residencias artísticas”. Como experta en el sector sabe que “hay muchos espacios de representación en Asturias pero faltan lugares para la producción”, así que Langreo debe “apostar por la creación”. Y no quedarse solo en el entorno, que también, sino “tener una visión nacional e internacional”.

Mónica Cofiño participó este martes en la segunda jornada de puertas abiertas organizada por el Ayuntamiento de Langreo para dar a conocer los Talleres del Conde. La concejala Marina Casero fue la encargada de guiar una visita en la que participaron empresarios y promotores musicales de citas como el festival “Vesu” de Oviedo. Todos vieron unas posibilidades enormes en un espacio que lo tiene todo para convertirse en uno de los referentes culturales de Asturias.

Espacio exterior de Talleres del Conde / D. O.

Inauguración "antes de lo que todo el mundo piensa"

El consistorio aún no tiene fecha de apertura, “pero será antes de lo que todo el mundo piensa”, avanzó Casero, que dejó claro que “será este año y no esperaremos a diciembre”. El Ayuntamiento está pendiente de los últimos trámites para dar de alta la luz de manera definitiva. Matices que no impidieron que los profesionales del sector de la cultura se fijasen en cada detalle de las instalaciones. Dos enormes salas de 850 metros cuadrados, otra de 760 y un gigantesco espacio exterior bajo la estructura metálica de los antiguos talleres de Duro Felguera de un total de 3.500 metros cuadrados. Son en líneas generales los espacios que el Ayuntamiento de Langreo ofrece a los promotores. También hay despachos, una sala de reuniones y otro espacio exterior también cubierto de menores dimensiones.

Conciertos para 9.000 personas

Los promotores hacían cálculos de aforo y de tamaño de escenario. Así a vuelapluma, en la zona exterior podrían hacerse conciertos para 8.000 o 9.000 personas. Las salas interiores ya son más complicadas para este tipo de eventos por la altura y por la acústica pero tienen enormes posibilidades para otras actividades.

Pablo Arias, empresario langreano que trabaja en multitud de eventos de todo tipo con su empresa, Emerent, también veía “muchas posibilidades” para la celebración de actividades. Arias está acostumbrado a trabajar en grandes recintos. Su empresa fue una de las que participó en la reforma del Santiago Bernabéu. Así que en ve “muy bien” el nuevo ferial de Langreo, “una muy buena iniciativa”, pero también señala que “con el tiempo habrá que ir aumentando los servicios que requieren eventos con mucho público”.