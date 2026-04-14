Recorridos guiados en kayak y un barco vikingo: así será el "preestreno" de la navegación turística en el embalse de Tanes (y es gratis)

Caso acogerá este fin de semana el "preestreno" de la navegación turística en el embalse de Tanes. Los días 18 y 19 de abril habrá recorridos guiados en kayak por el pantano y el 26 de abril, una navegación en un "barco dragón". Ambas actividades comenzarán a las 11.00 horas y son gratuitas, si bien es necesario reservar previamente. Será el preámbulo para iniciar el aprovechamiento turístico del pantano, ya que hasta ahora solo se había usado para embarcaciones deportivas. La idea es que ese uso lúdico pueda ponerse en marcha antes del verano.

Así lo explicó Fernando Noval, entrenador del Club Deportivo de Caso, entidad que se encarga de la gestión de la navegación en el pantano. "Lo que se va a hacer es una especie de jornada de puertas abiertas para que la gente vaya conociendo un poco lo que hay y cómo funciona el sistema". Añadió que ahora se están ejecutando unas obras para habilitar "unas casetas de vestuarios y duchas". Una vez finalizadas, se tramitarán los permisos para darlas de paso y "antes del verano arrancar con la empresa que se ocupará de las reservas turísticas".

"Siempre van a ser excursiones guiadas con monitores acompañando al grupo. Son kayaks muy parecidos a los que bajan el Sella, muy estables", indicó Noval, que añadió que siempre se harán reservas con grupos acompañados por monitores. "Irán en grupos para dar una vuelta por embalse y siempre con un monitor. La gente no podrá andar por embalse a su aire, porque está restringido al tratarse de un espacio natural y por seguridad. El pantano tiene unos cinco kilómetros de esquina a esquina y si marcha uno para un lado y otro por otro sitio no sabes dónde está la gente. Por eso serán excursiones guiadas".

Inscripciones

Las primeras, de prueba y gratuitas, serán este sábado y domingo, a las 11.00 horas. Es imprescindible saber nada, la edad mínima es de ocho años y los menores deben ir acompañados por padres o un tutor. Las inscripciones pueden realizarse en el teléfono 616118809.

El próximo 26 de abril, habrá una excursión gratuita en un "barco dragón". "Es para diez personas con cinco remando por cada lado. Van con un timonel y una persona tocando el tambor para marcar el ritmo. Y llevará en la proa un dragón como si fuera un barco vikingo", indicó Noval.

El Ayuntamiento de Caso cedió al Club Deportivo Caso la explotación, pero se trata de una entidad sin ánimo de lucro, por lo que solo lleva directamente la navegación deportiva. Por eso se cedió la explotación turística a una empresa.