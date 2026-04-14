La tradición salta al polideportivo (y a las aulas): exitoso encuentro de baile asturiano escolar en Mieres

El coqueto polideportivo del IES Sánchez Lastra, en Mieres, vibró este martes sin necesidad de balones ni marcadores apretados. Decenas de estudiantes saltaron y brincaron de manera acompasada, pero sin competir ni buscar otro resultado que pasar un buen rato. El centro acogió un gran encuentro de baile asturiano que sirvió para mostrar el trabajo desarrollado durante los últimos meses en los institutos del concejo.

La cita fue el colofón a una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Mieres que, desde el pasado año, trata de acercar la cultura tradicional a los más jóvenes. En concreto, el baile asturiano ha comenzado a abrirse hueco en la programación educativa, con talleres impartidos en horario lectivo y coordinados con los departamentos de Educación Física.

Participantes en el encuentro. / David Montañés

“Esta actividad empezó el año pasado desde la concejalía, que no solo lleva normalización lingüística, sino también cultura asturiana”, explica la edil Belén Alonso. El objetivo, subraya, es doble. Por un lado, que los estudiantes conozcan sus raíces y, por otro, que descubran una actividad “lúdica y divertida” que puedan practicar en su día a día.

Un programa en crecimiento

El crecimiento del programa ha sido notable en apenas un curso. Si en su primera edición participaron únicamente dos centros —el Sánchez Lastra y el colegio de Educación Especial de Santullano—, este año la iniciativa se ha ampliado a cuatro institutos, consolidando su presencia en la enseñanza secundaria.

Detrás de esta expansión están también los grupos folclóricos del concejo, como Prau Llerón, Ruxidera y L’Artusu, encargados de impartir los talleres. Durante los meses de febrero y marzo, sus integrantes se desplazaron a los centros educativos para enseñar a los alumnos distintos bailes tradicionales, desde la emblemática danza prima hasta piezas sueltas propias de distintas zonas de Asturias.

Cada instituto acogió varias sesiones formativas, en las que los estudiantes pudieron familiarizarse con los pasos básicos, los ritmos y el sentido colectivo del baile tradicional. “Siempre que haces algo tienes que darlo a conocer”, apunta Alonso, quien impulsó la idea de organizar una exhibición conjunta que sirviera como escaparate del trabajo realizado.

Participantes en el encuentro, / D. M.

Así nació esta “mañana en danza”, con el Sánchez Lastra como anfitrión. Aunque no todos los centros pudieron acudir por cuestiones organizativas, el encuentro reunió a alumnado de distintos puntos de Asturias, generando un ambiente festivo y participativo en el que lo importante no era la perfección técnica, sino la experiencia compartida.

Pérdida generacional

Más allá del espectáculo, la iniciativa responde a una preocupación de fondo: la pérdida generacional del baile tradicional. Desde el Ayuntamiento consideran fundamental reforzar su transmisión entre los jóvenes para evitar que se convierta en una práctica residual.

El éxito de participación y la buena acogida entre el alumnado invitan a pensar en su continuidad. De hecho, la intención municipal es consolidar el programa el próximo curso y seguir ampliando su alcance. Mientras tanto, lo vivido en el polideportivo del Sánchez Lastra deja una imagen clara: la tradición, cuando se adapta y se comparte, sigue muy viva entre las nuevas generaciones.