Abierta la inscripción para una nueva edición de la escuela de cine de Sodeco en Mieres (que suma al equipo de profesores a esta prestigiosa directora ganadora de la Concha de Oro)

La Sociedad para el Desarrollo de las Comarcas Mineras (Sodeco) pone en marcha, con la apertura del plazo de inscripción, la cuarta edición de "FilmLAB LaC6", su escuela de cine. Los interesados pueden presentar su inscripción previa a la selección de los seis proyectos cinematográficos creados por jóvenes nacidos o residentes en Asturias que formarán parte de este laboratorio de creación impartido en Mieres. Los proyectos seleccionados serán mentorizados y acompañados durante cinco meses por un grupo de 20 profesionales del cine en la búsqueda artística de su proyecto de película y la elaboración de un dossier profesional de dirección y producción que facilite el acceso a la financiación pública y privada o a otros foros cinematográficos regionales, nacionales e internacionales. "FilmLAB LaC6" está promovido por Sodeco y financiado por la consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Principado.

Marcos Merino se dirige a los participantes en el tercer "FilmLab" de Sodeco en Mieres. / Cedida a LNE

30 jornadas lectivas y 20 profesionales del cine

El laboratorio se impartirá en las instalaciones de Sodeco en Mieres durante 30 jornadas lectivas repartidas entre junio y diciembre de 2026. El plazo de inscripción finaliza a las 23.59 horas del 10 de mayo. Los creadores interesados deberán inscribirse en la página web filmlablac6.com a través del formulario e incluir toda la información requerida en las bases de la convocatoria. Sólo hay tres requisitos previos: ser residente o nacido en Asturias, tener menos de 35 años y, sobre todo, contar un proyecto de película en su fase inicial. El periodo lectivo de la cuarta edición de "FilmLAB LaC6" comenzará en la primera semana de junio.

Diecinueve jóvenes nacidos o residentes en Asturias han participado con sus proyectos de película en las tres primeras ediciones del laboratorio, demostrando la capacidad de transformación del proyecto como refleja el impacto que están logrando las propuestas desarrolladas en las concurrencias competitivas de financiación al cine nacionales y autonómicas. En concreto, los proyectos y autores que han participado en "FilmLAB LaC6" en las tres ediciones anteriores han logrado los recientes Premios PrinciPitch 2026 ("Timidez botánica" de Mónica Arnanz y Benigno de Luis Iglesias), el Premio Jóvenes Realizadores del Principado de Asturias ("Lo que fuiste" de Iván Ladeiras), o reconocimientos en festivales como el FICX, Oriéntate Llanes, Cinema Jove, etc. En 2026, van a estrenarse otras cuatro producciones cinematográficas desarrolladas en FilmLAB LaC6 de Antonio Llaneza, Pablo Casanueva, Iván Ladeiras y Fernando Lorenzana.

La guionista y directora de cine Jaione Camborda / LNE

Jaione Camborda, Concha de Oro en San Sebastián, entre los tutores

La cineasta Jaione Camborda ("O Corno", 2023. Concha de Oro del Festival Internacional de Cine de San Sebastián) se incorpora este año al equipo de tutores del laboratorio, junto a los cineastas Álvaro Gago y Marcos M. Merino. Los tres tutores/mentores acompañarán individualmente a dos participantes cada uno durante la adquisición de competencias y conocimientos. El equipo de tutores y profesores de "FilmLAB LaC6 está" integrado por veinte profesionales de la dirección, guion, producción, animación, montaje, sonido, distribución o difusión cinematográfica que acumulan más de 100 premios en festivales de cine internacional o 6 Premios Goyas, entre otros reconocimientos.

El HUB de Emprendimiento e Innovación "LaC6" fue desarrollado por Sodeco en 2020 con el objetivo de acelerar la creación de proyectos empresariales a través de programas de tutorización con la colaboración de entidades de relevancia nacional. El HUB actúa en los siguientes sectores de actividad: audiovisual, agroalimentario, energía, recursos naturales, turismo y nanotecnología.