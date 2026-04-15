CC OO convoca una protesta por la "infrautilización" del centro neurológico de Barros: "Exigimos su pleno aprovechamiento"

CC OO ha convocado para este viernes una concentración "en defensa del Credine", el centro neurológico de Barros. "El sindicato reivindica la plena ocupación del centro con un servicio público y de calidad, critica su abandono y exige un centro de referencia estatal al servicio de toda la sociedad asturiana", señalaron responsables sindicales.

La convocatoria de la protesta corre a cargo de CC OO del Nalón y de la federación de pensionistas del sindicato, que hicieron "un llamamiento a la ciudadanía a participar en la concentración que tendrá lugar este viernes, 17 de abril, a las 12.00 horas, frente al Centro de Referencia Estatal para personas con Discapacidades Neurológicas (Credine)" para denunciar "su infrautilización" y exigir "su pleno aprovechamiento".

CC OO considera "inadmisible" que un "recurso público de estas características permanezca infrautilizado, desaprovechando su potencial para generar empleo, actividad y servicios esenciales en la comarca del Nalón. Por eso quiere visibilizar la necesidad urgente de que estas instalaciones funcionen a pleno rendimiento y cumplan con la finalidad para la que fueron creadas".

"Compromiso"

El sindicato también exige a las "administraciones competentes un compromiso firme para dotar al Credine de contenido, recursos y actividad estable, garantizando así su papel como centro de referencia y motor de desarrollo social. Por ello, invita a toda la ciudadanía, colectivos sociales y agentes del territorio a sumarse a esta concentración en defensa de unos servicios públicos fuertes, útiles y en favor de la población".

El Centro de Referencia Estatal para personas con Discapacidades Neurológicas abrió sus puertas hace casi tres años (lo hizo a finales de mayo de 2022) tras una década de espera. Se puso en marcha con tres pacientes y solo como centro de día, ya que la operatividad de los otros dos pilares incluidos originalmente en el proyecto –el bloque residencial y la parte dedicada a la investigación– quedó pendiente. El Credine tiene capacidad para 60 pacientes internos (que nunca llegaron a funcionar) y otras 30 plazas de centro de día.