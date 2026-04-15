Culminan las obras de rehabilitación para poner en marcha el Centro de la Mujer Rural, en Sobrescobio: "Es un equipamiento pionero en la región"

El Ayuntamiento de Sobrescobio ha culminado la obra del Centro de Atención Integral y de Formación para la Mujer Rural, en Rioseco, "primer equipamiento específico de estas características en el municipio, en el parque Natural de Redes y un centro pionero también a escala regional", destacó el Alcalde, Marcelino Martínez. Los trabajos se han ejecutado gracias a una subvención del Instituto para la Transición Justa financiada con fondos europeos Next Generation.

El proyecto, con un presupuesto de 1,5 millones de euros, "integra la rehabilitación de varios inmuebles municipales y la creación de un nuevo aparcamiento público, ordenando un espacio hasta ahora infrautilizado y transformándolo en un pequeño campus cívico al servicio de la ciudadanía y, de forma muy especial, de las mujeres del medio rural", señaló el regidor.

En concreto, se ha rehabilitado "con criterios de accesibilidad y eficiencia energética" la antigua biblioteca municipal para convertirla en un "moderno centro administrativo y de atención a la ciudadanía", abierto a la plaza y pensado como puerta de entrada a los servicios municipales, donde se concentrarán, entre otros, los servicios sociales, el programa "Rompiendo Distancias", el Servicio de Atención Familiar y diversas actividades de salud y bienestar como fisioterapia o podología, así como otras prestaciones de cercanía. "La planta superior se configura como un espacio de referencia para la mujer rural: salas de reunión, encuentro y organización de charlas, jornadas y actividades específicas para este colectivo", aseguró Martínez.

El nuevo aparcamiento. / LNE

Junto a este edificio, se han reformado unos antiguos almacenes municipales "para convertirlos en una gran sala de usos múltiples, destinada a la realización de cursos, talleres y acciones formativas, así como a prácticas y actividades que faciliten la empleabilidad y el emprendimiento femenino en sectores ligados al territorio. Este espacio incorpora también zonas adecuadas de aseo y cambio para el personal femenino del Ayuntamiento", aseguró el Alcalde.

Archivo municipal

Asimismo, se ha rehabilitado un tercer edificio para albergar "de forma ordenada y accesible" el archivo municipal, que hasta ahora se encontraba disperso en distintas dependencias, "completando así un pequeño campus cívico en el centro del núcleo urbano".

Finalmente, para dar servicio a todo el conjunto se ha creado un nuevo aparcamiento público urbanizado y señalizado, dotado de marquesina fotovoltaica y puntos de recarga para vehículos eléctricos, que facilitará el acceso sostenible al Parque Natural de Redes y refuerza la red de recarga del concejo.

"Actuación ejemplar"

"El proyecto se ha concebido desde el inicio como una actuación ejemplar en lo social, lo ambiental y lo digital, Los edificios incorporan soluciones pasivas de alta eficiencia, aislamiento reforzado, carpinterías de altas prestaciones e iluminación LED, y se ha instalado una importante superficie de paneles solares que permite avanzar hacia la autosuficiencia energética del conjunto, reduciendo de forma muy significativa el consumo de energía primaria no renovable y las emisiones de CO₂, en coherencia con el entorno protegido en el que se ubica", destacó el regidor.

Noticias relacionadas

El Centro de la Mujer Rural de Sobrescobio "nace, en definitiva, como una respuesta específica para un colectivo específico, la mujer rural, en una comarca de montaña y en plena Reserva de la Biosfera, con el objetivo de cerrar brechas de género, ofrecer atención especializada, formación y acompañamiento, y convertirse en un referente comarcal y regional en igualdad, innovación social y sostenibilidad, plenamente integrado en los valores naturales del Parque Natural de Redes", concluyó Martínez.