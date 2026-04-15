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Denuncian el robo de varias placas de bronce de monumentos de Langreo: "El saqueo del patrimonio histórico y cultural del municipio es sistemático"

Es Por Langreo también pide la sustitución progresiva de las piezas de bronce "por réplicas de resina técnica de alta resistencia"

El monumento a Benjamín Mateo, sin dos de sus placas.

El monumento a Benjamín Mateo, sin dos de sus placas. / LNE

Miguel Ángel Gutiérrez

Langreo

La formación Es Por Langreo ha exigido "medidas urgentes" ante la "oleada de robos de placas de bronce en el concejo". En concreto, pide "la sustitución de los elementos patrimoniales por reproducciones en resina y una vigilancia especial sobre las chatarrerías para frenar el expolio".

Para esta formación política es necesario poner freno al "sistemático saqueo del patrimonio histórico y cultural del municipio". En las últimas semanas, se ha detectado la "desaparición de diversas placas de bronce en puntos clave del concejo, un ataque intolerable a la memoria colectiva de los langreanos".

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Entre los elementos sustraídos, destacan placas, "de gran valor sentimental y simbólico", como el monumento a Benjamín Mateo, en el parque Dolores Fernández Duro de La Felguera", el monumento en homenaje al Maestro Rural en San Miguel de Lada; y el distintivo de Pueblu Afayaizu, en Cuturrasu (Lada)".

Es Por Langreo entiende que "ante la imposibilidad de mantener una vigilancia presencial las 24 horas, instamos al Consistorio a ir más allá de la simple denuncia. La propuesta central consiste en un plan de sustitución progresiva por réplicas de resina técnica de alta resistencia".

"No podemos permitir que nuestra historia se venda al peso en el mercado negro. La resina permite acabados estéticos idénticos al metal, pero carece de valor comercial, anulando así el incentivo del robo" señalan responsables de la formación.

Control del mercado negro

Como medida "clave para atajar el problema de raíz", Es por Langreo solicita "que se ponga esta situación en conocimiento de la Policía Nacional y la Guardia Civil. El objetivo es que se establezca una vigilancia especial y un control riguroso en las chatarrerías de la zona, puntos donde presuntamente se intenta dar salida a este material expoliado".

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La formación también solicita formalmente al equipo de gobierno el "esfuerzo de la vigilancia en las zonas más castigadas por el vandalismo, la reposición inmediata de las placas desaparecidas bajo el nuevo formato de resina y una auditoría del patrimonio municipal para identificar otras piezas en riesgo y actuar de forma preventiva". "La protección del patrimonio es una cuestión de responsabilidad política y respeto hacia los vecinos y las figuras homenajeadas en nuestras calles y plazas, concluyeron.

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