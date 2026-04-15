El gobierno local de Mieres (IU) acusa al PSOE de "instalarse en el bloqueo" sin presentar "propuestas alternativas" para aprobar el presupuesto

El gobierno local lamentó este miércoles que el PSOE de Mieres "se instale en el bloqueo, en el no por el no sin presentar ningún tipo de propuesta alternativa" en las cuentas que se llevan este jueves a Pleno. PP y PSOE ya han anunciado que votarán en contra del presupuesto elaborado por el gobierno local de IU, que deberá hacer uso de su mayoría absoluta. Los populares ven en las cuentas "un ejercicio de maquillaje contable" y el PSOE pide que redacte otra vez desde el principio, con una enmienda a la totalidad.

"Los socialistas mierenses", replicó el gobierno local de IU, "anuncian una enmienda a la totalidad del presupuesto sin presentar unas cuentas alternativas, únicamente haciendo un corta y pega de mociones, demostrando que definitivamente han decidido convertirse en el partido del bloqueo, en el partido del no. Las mismas fuentes indicaron que los socialistas "están en su derecho a instalarse en el no y no ser capaces de defender unas cuentas alternativas. Su única apuesta es abrazarse al PP y protagonizar la pinza del no, que solo ofrece bloqueo y parálisis para el municipio".

Para el gobierno local "la enmienda a la totalidad que anuncian es una carta a los Reyes Magos, un brindis al sol al que no han dedicado mucho tiempo de trabajo. Podrían arrimar el hombro y trabajar para que Mieres consiga las inversiones que merece, para exigir el fin de las obras de las barreras acústicas de Mieres, la puesta en marcha del cuartel tras más de una década de retrasos o conseguir que el proyecto Batán Recovery anunciado hace tres años se convierta en realidad, por poner algunos ejemplos", señalan los responsables municipales, que consideran una "lástima que, ante todas las opciones que el PSOE tiene para trabajar por Mieres, opte únicamente por poner palos en las ruedas".

"Dar soluciones"

Ante esta actitud, el gobierno local de Mieres "sigue trabajando", resaltaron, "como ha hecho en los últimos años, para dar soluciones a los problemas, para conseguir que Mieres siga creciendo y ganando población, ofreciendo calidad de vida y tranquilidad a sus vecinos y vecinas. Un gobierno comprometido con el presente y futuro de Mieres y que aprobará en pleno un presupuesto consolidado de 47,5 millones de euros que continúan la senda de los últimos años de garantizar inversiones y la mejora constante del concejo y los servicios municipales".

El gobierno local destacó también su "apuesta por la deuda cero, manteniendo la congelación de tasas desde hace 12 años, a excepción de basuras y agua actualizada para cumplir la normativa nacional, y promoviendo una serie de bonificaciones que permiten ahorrar a quienes menos tienen. Un presupuesto que es una herramienta para seguir cumpliendo los objetivos del Plan de Gobierno fijado por el alcalde en su discurso de investidura: facilitar la creación de empleo, apostar por la calidad de vida y afrontar el envejecimiento".