Langreo sacará a concurso público la dirección artística del recinto ferial de Talleres del Conde: "Queremos que sea un referente cultural en Asturias"

El recinto de Talleres del Conde, en Langreo, quiere ser “un referente cultural” en Asturias. Así lo define la concejala Marina Casero, que ha sido la anfitriona de las visitas de los últimos días en las que han participaron alrededor de 150 personas, entre colectivos del concejo y promotores culturales y artistas de toda Asturias.

Juan Plaza

De recinto ferial a centro cultural

Esta primera ronda de jornada de puertas abiertas se ha saldado con la sensación unánime de que Langreo tiene un recinto con muchísimas posibilidades pero en el que aún queda por hacer. El espacio se concibió en un principio como recinto ferial y el actual equipo de gobierno quiere llenarlo de contenido cultural. El objetivo es atraer conciertos, exposiciones y representaciones artísticas y crear un ecosistema cultural que combine la producción local con la nacional e internacional. Para ello sacarán a concurso público una dirección artística del complejo, siguiendo el modelo de la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura 2031 o de otros espacios de titularidad pública como Laboral Centro de Arte. La gestión será municipal pero se contratará esa dirección artística para que el ambicioso proyecto de ser “referente cultural” tenga un proyecto claro y definido.

El Ayuntamiento de Langreo ha recogido todas las sugerencias de esos visitantes “y parece que todos coinciden en que debe tener usos culturales, que es lo que también pensamos nosotros”, afirmó Casero. También les han puesto deberes, “en especial relacionados con el equipamiento, que es a lo que nos pondremos ahora después de recepcionar la obra”.

Profesionalidad

Aarón Zapico, langreano, vecino de Sama, miembro del comité de la candidatura de Oviedo a la Capitalidad Cultural Europea y por encima de todo músico y director de “Forma Antiqua”, tiene claro que “el espacio es una maravilla” pero también que no vale todo. “Hay que pensar de una manera analítica y profesional para qué se va a utilizar cada uno de los espacios (las salas interiores y la gran explanada exterior”. Zapico invita a los responsables municipales a “tener muy claro qué es lo que se va a hacer y después adecuar esos espacios a esos usos” porque “el mismo espacio no vale para todo y hay que tener en cuenta cuestiones fundamentales como la acústica o el espacio, cosas tan básicas como donde poner los enchufes o dónde y cómo colocar un patio de butacas”. Zapico, clavecinista y director de orquesta langreano, es uno de los músicos asturianos con mayor proyección nacional e internacional y por eso exige profesionalidad en Talleres del Conde.

Acondicionamiento acústico

Pablo Carrera, también músico y promotor cultural langreano, reclama más o menos lo mismo, “tener claro qué actividades se van a hacer y que todo tenga una continuidad”. En el recorrido por las instalaciones Carrera se mostró preocupado “por el acondicionamiento acústico tanto interior como exterior”. Por el momento da un voto de confianza al gobierno “que parece mantiene una posición de apostar por el espacio”.

El contenedor está, ahora falta el contenido, que no es fácil y que requerirá una inversión que habrá de sumarse a los más de 6 millones de euros que ha costado la construcción del recinto y que han sido financiados por el Instituto de Transición Justa con el apoyo del Principado.