Los maquinistas se suman a los vecinos y piden instalar barreras en el paso a nivel de Langreo que contabiliza dos muertes en año y medio: "Hay que mejorar la seguridad"

La muerte de José Antonio Díaz, Josín, el vecino de Sama que falleció arrollado por un tren de FEVE en el paso a nivel sin barreras de El Ponticu (el mismo punto en el que otro hombre falleció en diciembre de 2024 tras ser su vehículo arrastrado por otro convoy), en la zona periurbana de este distrito de Langreo, ha vuelto a poner de manifiesto la necesidad de aumentar la seguridad de estos cruces en los que vehículos y peatones atraviesan las vías del tren. Los maquinistas llegan a pedir la eliminación. Los vecinos de la zona también reclaman que se instalen barreras,

Un trende FEVE llegando al paso a nivel de El Ponticu, en Langreo / D. O.

Teodoro Moreno, del Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf), explica que “nadie entendería que en un aeropuerto pasen los peatones por la misma zona en la que circulan los aviones”. Desde Semaf llevan años reclamando la “erradicación de los pasos a nivel” aunque reconocen que “hay que priorizar los que están en núcleos urbanos en los que hay mucho tránsito de coches y personas”. En el caso de El Ponticu, el paso donde este martes falleció Josín y en diciembre de 2024 Blas Parra, otro vecino de Langreo, los maquinistas consideran que “se deben poner barreras, intentar mejorar la seguridad”. “Hay que mejorarlo hasta su posible eliminación”, sostiene Moreno.

El gran problema de Asturias

Francisco Barros, secretario general de UGT Ferroviario Asturias, añade además que el problema de los pasos a nivel “es mayor aún en ancho métrico, en FEVE” donde “hay muchos sin barreras”. Es el caso de El Ponticu, donde han fallecido dos personas en algo más de un año y que forma parte del trazado de la línea Gijón-Laviana. El paso a nivel tiene semáforos y señales acústicas, “lo mínimo que exige la seguridad en la circulación ferroviaria y de vehículos”. El representante de UGT entiende que las barreras “mejorarían la seguridad” pero pide, al igual que el sindicato nacional, “hay que ir hacia la erradicación de los pasos a nivel”.

Barros señala que “hay un plan de eliminación de pasos a nivel que no se ejecuta desde hace años” y reclama “más impulso de las administraciones”. “Llevamos quince años de modernización ferroviaria pero en ese aspecto no se ha ido a la velocidad necesaria”, explica el líder sindical que insiste “tienen que concienciarse todas las administraciones porque es un problema que implica a Adif, a Renfe y al Ministerio de Transportes pero también al Principado y a los Ayuntamientos, que deben poner todo de su parte para eliminar los pasos a nivel”.

Tanto Barros como Moreno subrayan además que “para los maquinistas y los interventores, estos pasos a nivel en los que se producen arrollamientos, son un problema muy grave”.

La petición de los profesionales ferroviarios se suma a la de los vecinos que habitualmente atraviesan de Sama a la zona de Les Pieces a través del paso a nivel de El Ponticu. Ya en diciembre de 2024 cuando un convoy arrolló el vehículo que conducía Blas Parra, un vecino de Les Pieces de 76 años de edad, los vecinos alzaron la voz contra el cruce. El alcalde de Langreo, Roberto Marcos García, también se sumó a la petición. "En el siglo XXI no deberían existir estos pasos a nivel sin barreras", afirmó, vehemente, el regidor langreano. García recordó que "no solo esta corporación, sino anteriores equipos de gobierno de Langreo han pedido a Adif que ponga barreras en ese paso a nivel".

Tanatorio de Langreo / D. O.

Despedida de Josín

Vecinos y amigos de José Antonio Díaz Garcia, Josín, el hombre fallecido el pasado martes arrollado por un tren en el paso a nivel sin barreras de El Ponticu, en Sama, arroparon este miércoles a la familia en el tanatorio de Langreo. Josín vivía en Sama con su hermana María Luisa y acudir a diario a su casa de Les Pieces a dar de comer a su perro. Cruzaba a diario por el mismo paso a nivel pero el martes alrededor de las diez de la mañana fue arrollado por un convoy que circulaba hacia Laviana.

El funeral por el hombre se celebrará este jueves a las cinco de la tarde en el tanatorio de Langreo y posteriormente recibirá sepultura en el cementerio de Pando